‘Eterno’, la película sobre el centenario de Colo Colo, llega a las salas de cine

Santiago de Chile, 30 oct (EFE).- La película ‘Eterno’, que celebra los cien años de Colo Colo y es dirigida por Fernando Lavanderos, llega a los cines del país austral este jueves, en medio de grandes expectativas entre los aficionados y con el actor chileno Benjamín Vicuña como protagonista.

El film encarna los momentos simbólicos del club más popular de Chile, poseedor de 34 títulos de liga y el único que ha conquistado una Copa Libertadores, en 1991.

Vicuña, que vive en Argentina, interpreta a su fundador, el futbolista David Arellano, fallecido en 1927, a quien definió el pasado martes como el “mártir del deporte chileno”.

Para el actor chileno, famoso por ‘Envidiosa’ (2024), ‘El primero de Nosotros’ (2022), ‘Vis a vis (2015) e ‘Inés del alma mía’ (2020), interpretar a Arellano fue «un desafío histórico».

“Colo Colo, para mí, significa la posibilidad de creer que los sueños se pueden cumplir”, agregó a los medios durante la premier de la película.

El preestreno del largometraje se realizó el pasado martes en el Estadio Monumental, sede del equipo albo en la comuna de Macul, al sur de Santiago, con la presencia de los directivos y jugadores de los planteles femenino y masculino, entre ellos el referente Arturo Vidal, y también algunos exjugadores leyendas.

La producción de ‘Eterno’ estuvo bajo la firma de Fábula, productora de películas como ‘Una Mujer Fantástica’ (2017), ganadora del premio Óscar a mejor película de habla no inglesa, y ‘Spencer’ (2021).

A través de recreaciones cinematográficas, testimonios y material de archivo, el filme recorre la historia, la pasión y el legado del club más importante de Chile, que ha vivido un trágico año en su centenario.

En 2025, Colo Colo sufrió la muerte de dos jóvenes hinchas en las afueras de su estadio previo al inicio de un partido por Copa Libertadores ante el brasileño Fortaleza, producto de la acción policial para evitar una avalancha en el ingreso de aficionados sin boletos.

El partido terminó suspendido por la invasión del campo de la barra brava alba, lo que llevó a una sanción del club por parte de la Conmebol.

El equipo terminó eliminado de la Libertadores y actualmente está octavo en la liga chilena sin oportunidad de renovar su corona de 2024 y fuera de la clasificación a copas internacionales para el próximo año. EFE

