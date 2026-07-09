‘Evil Dead Burn’ transforma las relaciones tóxicas en demonios de carne y hueso

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La más reciente entrega de la saga de terror Evil Dead, dirigida por Sébastien Vaniček, utiliza demonios de carne y hueso como metáfora de las relaciones destructivas, llevando al plano físico el horror emocional de los vínculos tóxicos.

«Cuando empecé a escribir mi propia película de ‘Evil Dead’ pensé: Esto habla del amor y de las relaciones y de cómo pueden destruirte, de lo terrible que puede ser tener que matar a alguien que está poseído cuando existe un vínculo profundo con esa persona», dice el director a EFE sobre ‘Evil Dead Burn’ que llegará a los cines este viernes.

La película de Vaniček es la tercera desde el reinicio de la saga creada en 1981 por Sam Raimi que comenzó en 2013 con el uruguayo Fede Álvarez.

Desde entonces, la franquicia dejó atrás los toques cómicos que desarrolló la primera trilogía, tornando las historias a un gore ultraviolento y un tono serio.

«Son historias que plantean una de las preguntas más terribles que existen: ¿serías capaz de matar a alguien que amas? Y eso es lo realmente importante y poderoso de Evil Dead», considera.

La de Vaniček continúa con ese enfoque, pero incorporando breves toques de humor que nunca diluyen el horror que envuelve la historia de una viuda y la familia de su esposo, quienes intentan sobrevivir al duelo tras la trágica muerte de este.

El director asegura que una de sus intenciones era poder concretar en la historia varios niveles de metáforas, pero la idea central se basó en cómo «el fuego que puede impulsarte a crear cosas, mover montañas y sobrevivir. Pero también el fuego destruye y solo deja cenizas», explica.

La historia arranca con Alice, interpretada por Souheila Yacoub, una mujer que lidia con un esposo violento y celoso incluso de su propio hermano, quien muere después de una discusión en un accidente provocado por un demonio.

Tras el funeral, la mujer tiene que convivir con los parientes de su pareja en una vieja casa de la familia, donde sucesos extraños comenzarán a transformar a sus habitantes, generando enfrentamientos brutales mezclados con rencores, miedos, rabia y otras emociones complejas.

Estas transmutaciones son explícitas en la cinta, pero también dan forma física a las emociones que provoca el desgaste de las relaciones.

«Si en tu cabeza alguien se convierte en un monstruo, en ‘Evil Dead’ realmente se convierte en un monstruo», dice el director.

La complejidad de dejar ir

Yacoub explica a EFE que intentó retratar la complejidad de una relación marcada por el daño y el dolor de ser herida por alguien a quien amas.

«Intentamos retratar a esta mujer y esta relación como algo con más matices que simplemente ‘el villano y la víctima’ o ‘la chica buena’, aunque al final, en el montaje, queda claro que él es un imbécil», cuenta.

«Pero en realidad quería que la gente pudiera identificarse con las razones por las que ella se queda, que entendieran que no es tan sencillo para ella, estuvieron enamorados», añade.

En la película Hunter Doohan da vida a Joseph, el hermano del esposo de Alice, y de un momento a otro pasa a ver cómo toda su familia es poseída por fuerzas paranormales, lo que lo orilla a acercarse con su cuñada.

Este viaje emocional de su personaje fue algo muy difícil de retratar según relata: «Intentar construir ese recorrido y entenderlo fue complicado. (…) No recuerdo haber visto muchas veces en pantalla una relación entre un hermano y su cuñada de esa manera».

Mientras que para Luciane Buchanan, interpretar a Thya, significó explorar la transformación de una mujer que comienza como una figura dulce y mediadora dentro del grupo para después enfrentarse a un lado completamente distinto de sí misma.

«Queríamos crear a esta persona dulce para después tirarlo todo por la borda y hacer lo completamente opuesto más adelante», explica la actriz.

Con ‘Evil Dead Burn’, Vaniček toma las bases de una franquicia con más de cuatro décadas de historia, en que el terror vuelve a ser terreno fértil para jóvenes realizadores que buscan renovar el género desde nuevas perspectivas. EFE

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(foto)(vídeo)