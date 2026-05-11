‘Fast & Furious’ tendrá su propia serie producida por Vin Diesel

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Los Ángeles (EE.UU.), 11 may (EFE).- Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica ‘Fast & Furious’, con Vin Diesel como productor ejecutivo.

Diesel hizo el anuncio este lunes en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline.

«La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de ‘Fast & Furious'», aseguró Diesel.

Fuentes detallaron a la misma publicación que hasta el momento solo una de las series de ‘Fast & Furious’ se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases en Universal Television.

Mike Daniels (‘Hijos de la anarquía’) y Wolfe Coleman (‘Shades of Blue’) son los showrunners y productores ejecutivos de la serie, y escribieron el episodio piloto, mientras que Diesel será productor ejecutivo junto con Sam Vincent a través de One Race.

Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama.

La saga estadounidense de acción centrada en carreras callejeras tuvo una serie animada en Netflix llamada ‘Fast & Furious Spy Racers’, que contó con seis temporadas entre 2019 y 2021.

La franquicia ‘Fast & Furious’ cuenta con once películas y está previsto que ‘Fast Forever’ se estrene en 2028. EFE

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