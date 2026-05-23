‘Fjord’, del rumano Cristian Mungiu, Palma de Oro del 79 Festival de Cannes

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Cannes (Francia), 23 may (EFE).- ‘Fjord’, del rumano Cristian Mungiu y protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, ganó este sábado la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, la segunda que recibe el realizador tras la de ‘4 meses, 3 semanas, 2 días’ en 2007.

«Nos hace felices, pero habrá que esperar 20 años para saber cuáles eran las mejores películas», manifestó Mungiu al recoger el galardón, anunciado en la gala de clausura por el presidente del jurado, el director surcoreano Park Chan-wook.

‘Fjord’ narra el periplo judicial de una pareja rumano-noruega interpretada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, muy religiosa y con cinco hijos, que se instala en Noruega, en un pueblo al final de un fiordo.

Traban amistad con sus vecinos, pero cuando el profesorado de la escuela donde van los niños descubre hematomas en el cuerpo de uno de ellos, la comunidad los relaciona inmediatamente con la educación ultraconservadora y religiosa que reciben y pierden la custodia.

Mungiu aseveró que con esta película han «corrido un riesgo», el de «elevar la voz» frente a los peligros a los que estamos expuestos como sociedad y contar «cosas que la gente no se atreve a decir en público».

«Las sociedades hoy están fracturadas, radicalizadas. Este filme es un compromiso contra toda forma de integrismo, es un mensaje de tolerancia, inclusión, empatía. Son palabras maravillosas que a todos nos gustan, pero hay que aplicarlas más a menudo», consideró.

Dijo que el estado del mundo hoy «no es el mejor» y que no está «orgulloso» de cómo se lo «dejamos a nuestros hijos».

Por eso subrayó que, antes de «pedirles hacer un cambio» a las nuevas generaciones, es necesario que el esfuerzo «empiece con nosotros».

Y para ello «es importante en el cine hablar de cosas pertinentes» y comprender la dirección en la que va el mundo, algo que se puede hacer «observando a la gente a nuestro alrededor».

Las películas de Mungiu ya habían sido premiadas tres veces en Cannes: ‘Graduación’ (2016) fue recompensada con el premio de dirección; ‘Más allá de las colinas’, que cosechó el premio al mejor guion y a la mejor interpretación femenina en 2012 (Cosmina Stratan) y ‘4 meses, 3 semanas, 2 días’, que fue la Palma de Oro de 2007. EFE

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