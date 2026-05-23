‘Fjord’, del rumano Mungiu, y la chilena ‘La perra’ reciben premios paralelos en Cannes

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Cannes (Francia), 23 may (EFE).- La película rumana ‘Fjord’, de Cristian Mungiu, ha sido recompensada con el premio de los críticos internacionales (Fipresci), el premio Ecuménico y el de la Ciudadanía 2026, mientras que la chilena ‘La perra’, de Dominga Sotomayor, se llevó la Palma de Perro y ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’ la Palma Queer.

Los críticos internacionales destacaron de ‘Fjord’ que es un drama «conmovedor, tenso y profundamente emotivo que invita al público a reflexionar sobre los argumentos de ambas partes» en la batalla legal que centra el argumento, «al tiempo que refleja el entorno extremo en el que vivimos hoy en día».

De manera similar, el jurado del Premio de la Ciudadanía, otro de los galardones paralelos que se entregan en el marco del festival, destacó que este largometraje protagonizado por Renate Reinsve y Sebasian Stan logra «hacernos partícipes, desde dentro, de las certezas y las dudas de una familia frente a una sociedad en la que cada uno tiene sus razones y sus convicciones».

Y lo hace «sin estigmatizar nunca a unos ni a otros», destacaron en un comunicado, «en una época en la que se nos obliga a pensar que todo es blanco o todo es negro».

«Nos ha parecido importante destacar la obra de un cineasta que sabe plasmar estas ambigüedades y matices», remarcó el jurado, que también otorgó una mención especial a la película francesa ‘Notre Salut’.

En cuanto al premio Ecuménico, sus jueces precisaron que el filme de Mungiu, que está centrado en una familia ultraconservadora y religiosa de origen rumano que se instala en Noruega, es una «advertencia potente» frente a los riesgos de las «derivas ideológicas».

«Riesgos que existen tanto en el ámbito de la fe como en la necesaria denuncia de toda forma de violencia contra los más vulnerables. La fe y la protección de los más vulnerables son portadoras de esperanza, pero pueden corromperse cuando se reducen a meras normas. Entonces nos vemos imposibilitados de ver la humanidad de los demás, y tal vez incluso la nuestra», argumentaron.

En la recta final del festival se entregó también la Palma de Perro, que celebra desde hace 26 ediciones la mejor interpretación canina entre todas las películas presentadas en Cannes, y la recompensa fue para Yuri, el animal de ‘La perra’, de la chilena Dominga Sotomayor, que adapta el libro homónimo de la colombiana Pilar Quintana.

Otro de los premios paralelos más emblemáticos del festival francés, la Palma Queer -por la que pelean cada año las mejores películas con representación LGTBIQ+ de Cannes- fue para la estadounidense ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’, de Jane Schoenbrun y protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson. EFE

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