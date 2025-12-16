‘Frankenstein’, del mexicano Guillermo del Toro, obtiene seis precandidaturas a los Óscar

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic (EFE).- La adaptación de ‘Frankenstein’ del aclamado director mexicano Guillermo del Toro obtuvo seis precandidaturas para optar al Óscar en seis categorías, anunció este martes la Academia de Hollywood.

La obra de del Toro figura en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting, junto a la española ‘Sirat’ y ‘Una batalla después de otra’, además de cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido y efectos visuales.

Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, el proyecto de Netflix está basado en la novela de título homónimo escrita por Mary Shelley de 1818 y retrata la historia de Victor Frankenstein, un joven y brillante científico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que le lleva a la ruina.

Este clásico gótico incluye al actor guatemalteco estadounidense Oscar Isaac, en la piel del científico; Jacob Elordi como La Criatura y Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

Por esta obra, del Toro optará al Globo de Oro mejor director, mientras que la película cuenta con cinco nominaciones a estos premios, considerados la antesala de los Óscar, y cuya gala tendrá lugar el próximo 11 de enero en Beverly Hills (EE.UU.).

Las películas finalistas a los Óscar se anunciarán junto al resto de proyecciones nominadas a los premios más prestigiosos del cine el próximo 22 de enero y los ganadores definitivos se darán a conocer en la gala de la 98º edición de estos galardones, prevista para el 15 de marzo. EFE

