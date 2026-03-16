‘Frankenstein’ y ‘Una batalla tras otra’ lideran la gala de los Óscar

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- ‘Frankenstein’, del mexicano Guillermo del Toro, y ‘Una batalla tras otrar’, de Paul Thomas Anderson, son las películas con más premios, tres cada una, cuando se ha pasado ecuador de la gala de la 98 edición de los premios Óscar que se celebra este domingo en Los Ángeles, mientras que ‘Los pecadores’, la más nominada, lleva por el momento un galardón.

El filme de Anderson se ha embolsado las estatuillas a mejor casting y mejor guión adaptado -por trasladar a la pantalla una novela de Thomas Pynchon-, mienrtas que un ausente Sean Penn se llevó el de mejor actor de reparto.

Por su parte, el drama de Netflix se impuso en las categorías técnicas de mejor vestuario, maquillaje y diseño de producción.

‘Los pecadores’ se llevó el galardón a mejor guión original y ‘Weapons’, el de mejor actriz de reparto con el premio a Amy Madigan.

La 98 edición de los Óscar se celebran en el teatro Dolby de Los Ángeles con ‘Los pecadores» como la favorita, con un récord de 16 nominaciones. EFE

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