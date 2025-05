‘Fuori’, un melodrama italiano con Valeria Golino en la competición de Cannes

Cannes (Francia), 21 may (EFE).- Italia solo tiene una película en la competición de este año del Festival de Cannes’, ‘Fuori’, un puro melodrama sobre la vida de la escritora Goliarda Sapienza, a la que interpreta Valeria Golino, y que, en opinión del realizador, Mario Marton, es «una autora a descubrir’.

«Goliarda Sapienza es una autora que me encanta, quería contar su vida, me encanta contar la vida de las artistas, no era solo una autora con talento, es una autora a descubrir y una artista que no ha sido nunca reconocida cuando estaba viva en Italia», explicó el realizador en una rueda de prensa.

Sapienza (1924-1996) fue una actriz y escritora que en 1980 fue encarcelada tras cometer un robo en casa de unos amigos. El filme se centra en el encarcelamiento y su vida posterior, cuando se centró en la escritura, con un estilo narrativo convencional.

Martone señaló que la vida de la autora pude «hablar a las nuevas generaciones» porque fue una mujer adelantada a su tiempo, libre, emancipada y de alguna manera «molesta».

Su objetivo era contar la vida de Goliarda a través de sus ojos, situar la cámara como si fuera ella, para que los espectadores «puedan sentir lo que ella ve y siente a través de su imaginación».

Golino conoció a Sapienza cuando tenía apenas 18 años y la autora más o menos la edad que ella tiene ahora (59).

«Recuerdo muchas cosas de ella, era una mujer muy compleja, no era solo lo que ven en la pantalla, tenía mucho carácter y complicaciones. Pero lo que me queda en la memoria de ella es que aunque fuera intelectualmente muy fuerte, con libertad de pensamiento, autoritaria en la forma en la que pensaba, lo que me queda es una especie de docilidad, de acoger a los otros, de mirarles de verdad, de escucharles, emocionarse y estar ahí», precisó la actriz.

Sapienza «tenía cosas que decir que no siempre eran fáciles de escuchar, era muy inteligente y provocadora».

Y su paso por prisión, aunque para ella fue una especie de «resurrección», en palabras de Martone, demuestra que las cárceles «no son un lugar al margen de la sociedad».

«Forman parte de nuestras sociedades para gente que es confinada ahí temporalmente, eso tiene que verse, tiene que haber una dignidad, tienen que caer las barreras sociales», agregó Martone, que compite por tercera vez por la Palma de Oro tras ‘L’amore molesto’ (1995) y ‘Nostalgia’ (2022). EFE

