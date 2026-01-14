‘Hackers’ acceden a datos de miles de estudiantes de escuelas públicas de Australia

2 minutos

Bangkok, 14 ene (EFE).- Piratas informáticos han accedido a datos de miles de alumnos y exalumnos de escuelas públicas del estado australiano de Victoria (sureste), cuya capital es Melbourne, una de las principales urbes del país, tras perpetrar un ciberataque, informaron medios locales y las autoridades.

«Hemos identificado el punto de la filtración y hemos implementado medidas de seguridad, incluida la desactivación temporal de los sistemas para garantizar que no se pueda acceder a más datos», dijo un portavoz del Departamento de Educación de Victoria citado por la cadena pública ABC.

El Departamento indicó que no existen pruebas que sugieran que se hayan hecho públicos o compartido con terceros los datos filtrados, que incluyen nombres, direcciones de correo electrónico y contraseñas.

También añadió que la información personal a la que accedieron los ‘hackers’ no engloba fechas de nacimiento, números de teléfono o direcciones de domicilio.

El Gobierno australiano se encuentra investigando el incidente, señaló el mencionado portavoz a ABC, y añadió que el ciberataque se produjo a través «de una red de la escuela».

Este estado del sureste de Australia cuenta con unas 2.294 escuelas, 1.570 de las cuales son públicas, según el informe ‘El sistema educativo estatal en Victoria’, elaborado por el Comité de Asuntos Legales y Sociales del Consejo Legislativo del Parlamento de Victoria en 2024.

Según el portal news.com.au, miles de estudiantes se han visto afectados.

«Estamos trabajando con expertos en ciberseguridad y otras agencias gubernamentales, y comunicándonos con nuestras escuelas para garantizar que esto no afecte a los estudiantes al comenzar el año escolar 2026», añadió el Departamento de Educación.

ABC accedió a un correo electrónico de una de las escuelas pública de Victoria afectadas en el que se informaba a los padres de los alumnos sobre la filtración.

El correo electrónico indicaba a qué datos se había accedido, así como medidas que se estaban implementando para proteger la información de los estudiantes, y otras relativas a cómo los familiares puede actuar si tienen alguna preocupación sobre la seguridad. EFE

mca/pav/alf