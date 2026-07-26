‘Hombres que cuidan, hombres que sienten’, el testigo de la paternidad presente en Bolivia

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Gina Baldivieso

La Paz, 26 jul (EFE).- Imágenes cotidianas del cuidado responsable y compartido de los hijos en Bolivia y Suecia se exhiben en una muestra fotográfica en La Paz que, según sus organizadores, da testimonio del «cambio social» que supone una mayor participación de los hombres en las tareas de crianza.

‘Hombres que cuidan, hombres que sienten’ fue el nombre del concurso organizado por la Embajada de Suecia y Oxfam Bolivia, del que fueron seleccionadas doce fotografías que se exhiben en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore de Bolivia (Musef), junto a igual número de imágenes de la fotógrafa documental sueca Elin Berge.

El concurso nació a partir de la exhibición ‘Paternidad, una oportunidad para la igualdad’ que hizo el Swedish Institute con las fotografías de Berge, con la idea de que la importancia de tener una relación cercana con los hijos resuene también en Bolivia, dijo a EFE Hans Magnusson, el jefe de Cooperación de la Embajada sueca en La Paz.

Magnusson mencionó que la legislación sueca permite desde 1974 a las madres y padres compartir 480 días de licencia parental remunerada, al reconocer que el cuidado es una tarea conjunta.

El diplomático resaltó la importancia de forjar una buena relación con los hijos desde que son pequeños para afrontar de mejor forma la etapa de la adolescencia, que puede ser complicada si no hay confianza.

La directora de Oxfam en Bolivia, Lourdes Montero, explicó a EFE que el concurso también supuso el cierre de un proyecto de esa organización y la Embajada sueca en torno al cuidado infantil y la «corresponsabilidad» en estas tareas.

La iniciativa convocó a fotógrafos profesionales y «amateurs» a hacer un «registro de la vida cotidiana, con este cambio social que se está dando no sólo en países del norte como Suecia, sino también en Bolivia», sobre «cómo los hombres ahora se involucran en todas las tareas del cuidado», indicó Montero.

Padres, hijos, hermanos

El concurso recibió más de un centenar de propuestas en las dos categorías convocadas que dan testimonio del actual «cambio social donde los hombres están viviendo sus paternidades y también el cuidado de sus padres de una manera distinta», afirmó Montero.

Las imágenes ganadoras, además de las menciones honoríficas y doce fotografías de Berge proponen en la exposición un diálogo entre «dos países que en apariencia son muy diferentes, pero que tienen mucho en común», destacó Montero.

En la categoría General, ganó la imagen en blanco y negro ‘Hermanos al cuidado’, en la que Bladimir Escalera, un joven de la comunidad Linku Aguilani, en el centro de Bolivia, se retrató a sí mismo con su hermano menor cargado a su espalda con ayuda de un aguayo, la multicolor tela tejida por indígenas, mientras muele un grano en un batán de piedra.

Escalera comentó a EFE que en su fotografía quiso mostrar que en las comunidades rurales, es común que los hermanos mayores cuiden de los menores y reflejar la práctica ancestral del «ayni»: la reciprocidad y ayuda mutua.

«Ya no estamos en el siglo pasado, estamos en el siglo XXI, entonces todos tenemos que involucrarnos en el cuidado. Ante la ley, todos somos iguales, no podríamos decir esto es cosa de mujer o esto es cosa de hombre», agregó.

La imagen ganadora de la categoría Profesional es ‘Toma mi mano’, un autoretrato del fotógrafo Rodrigo Urzagasti sentado, al sostener a su pequeña hija, a la que le coloca un nebulizador.

Tareas cotidianas, como el baño de los bebés, cortar las uñas, peinar el cabello, la hora de la comida, la siesta, o los juegos, el lavado de dientes, cocinar juntos o el abuelo que se deja maquillar por su nieta son otras escenas incluidas en la muestra.

Según datos de Oxfam, se estima que en Bolivia, las mujeres invierten el doble de tiempo que los hombres en tareas del cuidado.

Magnusson remarcó la importancia de que políticas como las licencias paternales remuneradas sean vistas como «una inversión para el futuro» y también para promover la igualdad, mientras que Montero consideró que el Estado debe ayudar a que los «arreglos del cuidado no sobrecarguen el trabajo de las mujeres». EFE

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