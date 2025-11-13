‘Impact’, la muestra que recrea en Nueva York el meteorito que acabó con los dinosaurios

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 12 nov (EFE).- El meteorito que extinguió los dinosaurios hace 66 millones de años y todos los cambios que sufrieron el planeta y su biodiversidad protagonizan la exposición ‘Impact: The End of the Age of Dinosaurs’ que se inaugura el próximo lunes en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Nada más subir a la cuarta planta del Museo Americano de Historia Natural (AMNH) situado frente a Central Park, decenas de esqueletos que conforman lo que antes eran las criaturas más temidas en el planeta reciben a los visitantes.

Tras superar la gran sala de los fósiles a tamaño real, aparece la nueva exposición sobre el meteorito que lo cambió todo.

La muestra recorre los años del Período Cretácico, hace 66 millones de años, cuando un meteorito del tamaño del Everest alcanzó lo que ahora es la península de Yucatán en los países de México, Nicaragua y Belice.

La exposición es una intersección entre ciencia y arte que se divide en tres partes: la vida de los dinosaurios antes de extinguirse, el impacto del meteorito y las brutales consecuencias de este para el planeta, acompañada de gráficas y pantallas interactivas.

En la exposición se pueden ver varios de los dinosaurios más icónicos; desde el paraceraterio, el animal terrestre más grande que ha pisado jamás la Tierra, hasta el famoso tiranosaurio rex, pasando por otros emblemas como el triceratops y los acuáticos plesiosaurio y mosaurio.

El impacto del meteorito tiene un papel troncal en la muestra. Se trata de un asteroide más grande que toda la ciudad de Barcelona, 10.000 millones de veces más potente que la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial y tan caliente como la superficie del Sol que cayó sobre nuestro mundo a 70.000 kilómetros por hora (km/h).

El meteorito extinguió al 75 % de las especies que habitaban el planeta, incluídos los dinosaurios, que no pudieron hacer frente a lluvias de asteroides especialmente fuertes en el oeste de Norteamérica, incendios forestales globales, terremotos mortíferos, tsunamis con olas de 300 metros y una enorme capa de ceniza que ennegreció el mundo durante más de un año.

La exposición también dedica una última parte a señalar cómo cambia el planeta durante toda su historia, a veces de forma gradual y a veces de forma abrupta, en las ya cinco extinciones masivas que ha sufrido -la última, la de los dinosaurios-, y cómo también estos cambios permiten que surjan nuevas especies, como nosotros, los humanos.

En declaraciones a EFE, el conservador de paleobiología de dinosaurios del AMNH y comisario de la exposición, Roger Benson, señaló que «el visitante no solo puede ver modelos a tamaño real de dinosaurios como el triceratops, sino también el mundo en el que vivía junto a plantas y otros animales».

«El meteorito tuvo consecuencias dramáticas en todo su entorno, especialmente en toda América, pero también lanzó grandes cantidades de partículas, rocas, polvo, gases y vapores que calentaron la atmósfera hasta los 600 grados centígrados», resaltó Benson.

Más allá del impacto del meteorito, el comisario añadió que la exposición «también explica las importantes acciones de conservación que la gente está llevando a cabo para mitigar la pérdida de biodiversidad, probablemente causada por las actividades humanas actuales».

El presidente del AMNH, Sean Decatur, explicó a EFE que «combinar los dinosaurios y el espacio apela mucho a los visitantes a venir», además de «poder contar la historia de una extinción de hace 66 millones de años a través de evidencia científica». EFE

