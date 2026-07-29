‘Infancia en guerra’, la exposición en Londres que recorre la niñez en tiempos bélicos

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Luis Campello Agulló

Londres, 29 jul (EFE).- El Museo Imperial de la Guerra en Londres acoge ‘La infancia en tiempos de guerra’, una exposición interactiva que explora cómo los niños han vivido los conflictos desde 1914 hasta la actualidad y muestra la capacidad de adaptación y resiliencia en la infancia frente a circunstancias extraordinarias y desafiantes.

La muestra, que se inaugurará el próximo viernes 31 de julio, analiza la mirada de un niño y explora todos los aspectos de su infancia como la educación, la salud o la seguridad en tiempos de guerra.

Fran Singleton, comisaria de la exposición, dijo a EFE que la infancia en guerra es un «momento especialmente importante» para exponerla puesto que hoy en día uno de cada seis niños en el mundo vive alguna experiencia relacionada con conflictos o se ve afectado por ellos y por la guerra.

Al entrar a la exposición, lo primero que se observa es un medidor infantil con marcas que señalan distintas edades de niños y niñas que convivieron con la guerra. Es el caso de John, de 7 años, que se tuvo que esconder de la ocupación nazi en 1943 o, más recientemente, Yeva que escapó de Ucrania en 2022.

La primera sala recrea cómo sería la habitación infantil durante un conflicto bélico. Destaca un muñeco de juguete de 1915 que aparece vestido de militar y un peluche llamado ‘Osito combatiente’ que recibió Dean Johnson de su hijo en 2010 cuando luchaba en la guerra de Afganistán.

Además de juguetes, la muestra también recorre pasado y presente de las guerras a través de las fotografías. Se observan fotografías en blanco y negro de la Primera y Segunda Guerra Mundial y otras a color donde varias personas intentan huir de Afganistán en 2021 y sobre cómo se esconden los niños en 2022 durante la invasión de Ucrania.

La búsqueda de un futuro mejor

En la sala donde se exponen los juguetes, se presenta un pequeño oso de peluche de 1940. Su dueño es John Hajdu, superviviente judío del Holocausto en Hungría. Nacido en el seno de una familia judía acomodada en abril de 1937 en Budapest, llevaba una vida relativamente feliz, tranquila y segura.

Budapest era conocida por albergar a un gran número de familias judías, pues alrededor del 23% de su población era judía. Cuando el gobierno húngaro, aliado de la Alemania Nazi decidió imponer restricciones a los judíos, la vida de Hajdu cambió por completo.

Se congelaron todas las cuentas bancarias de toda esta población, no tenían permitido acceder a parques, cines ni tampoco usar el transporte público. Más tarde se impuso la medida de la estrella amarilla cosida a la ropa y si la estrella no tenía el tamaño o color reglamentario, se les castigaba, golpeaba o, incluso fusilaba.

Posteriormente, se trasladó a los campos de concentración a todos los judíos. John Hajdu se pudo esconder con su tía en casa de un amigo que no era judío para poder sobrevivir. Más tarde, fueron obligados a trasladarse al gueto, la zona restringida de Budapest destinada exclusivamente a los judíos.

En el gueto había 60.000 judíos repartidos en 290 apartamentos, con una media de unas 15 personas por vivienda. Vivían en condiciones infrahumanas, apenas había comida y agua.

Pudieron huir del gueto, pero entonces llegó la ocupación rusa, dónde «uno no podía sentirse feliz», según contó a EFE John Hajdu. Su madre, él mismo y una amiga decidieron escapar hacia Austria y caminaron durante diez horas recorriendo cuarenta kilómetros hacia la frontera.

Finalmente, consiguieron cruzar la frontera y, en 1956, emigraron a Londres. Tuvieron una buena acogida y Hajdu puedo construir un futuro próspero. Llegó a ser director de ventas internacionales en una de las mayores cadenas hoteleras del país.

Además, al haber dado charlas sobre su historia personal, recibió la Orden del Imperio Británico en 2022 que le otorgó la princesa Ana en el castillo de Windsor.

Por todo ello, cada vez que Hajdu mira el osito de peluche que le regalaron a los tres años de edad recuerda, tan solo con mirarlo, «las atrocidades nazis, la ocupación rusa, la huida a Austria y la llegada a Londres». EFE

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(foto) (vídeo)