‘Josephine’ y ‘Shame Money’ se alzan como los ganadores del Festival de Sundance 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 30 ene (EFE).- La película ‘Josephine’, protagonizada por Channing Tatum, se coronó con el gran premio del jurado del Festival de Sundance 2026 en la selección de drama estadounidense, mientras que ‘Shame Money’, del kosovar Visar Morina, obtuvo el mismo galardón en la competencia de cine mundial dramático.

La película de la directora brasileño-chino-estadounidense Beth Araújo, que también ganó el premio de la audiencia, está basada en su propia experiencia y sigue la historia de una niña que presencia una violación y el trauma que esta le genera.

«Es muy difícil hablar de violación. Incluso con solo decir la palabra, la gente se siente incómoda. Pero por eso mismo, lo único que se genera es más vergüenza y silencio para que las personas sobrevivientes afronten las consecuencias en soledad… Debemos intentar comprender a quienes violan, con el objetivo de evitar que vuelva a ocurrir», dijo Araújo al recibir el premio.

Por su parte, la albanesa ‘Shame Money’ sigue la historia de una familia que se ve obligada a mudarse a una ciudad hipercapitalista mientras lucha por mantenerse a flote económicamente.

En la sección de documental, el gran premio del jurado en la selección estadounidense fue para ‘Nuisance Bear’, sobre el impacto del turismo y otras actividades humanas en la vida de los osos polares.

Asimismo, la montenegrina ‘To Hold a Mountain’, que acompaña a una madre y una hija en su lucha por prevenir que una montaña ancestral se convierta en un campo de entrenamiento militar de la OTAN, se alzó con el mismo galardón en la sección documental internacional.

Triunfos latinos y toque político

La cinta ‘American Pachuco: The Legend of Luis Valdez’, del director mexicoestadounidense David Alvarado, se alzó con el Premio del Público. Al recibir el galardón, el realizador lanzó un mensaje contundente sobre la pertenencia y la identidad en Estados Unidos.

«Vivimos tiempos extraños en los que, como nación, volvemos a preguntarnos quién pertenece a EE.UU. Yo crecí cuestionándome por qué sentía que no pertenecía… Esta película es una declaración, y este premio del público también lo es. Gracias. Si alguien pertenece a Estados Unidos, los chicanos también pertenecen aquí», apuntó.

El premio especial del jurado NEXT fue otorgado a ‘TheyDream’, del director puertorriqueño William David Caballero, una película personal que reúne décadas de historias de su familia.

«Mientras este Gobierno ataca las nociones de diversidad, quiero que esta película demuestre que la diversidad no es una mala palabra y nunca lo será», dijo Alvarado durante la ceremonia de premios.

«Si algo llegara a suceder con mi familia, si ICE nos llegara a detener, quiero que se sepa quiénes somos antes de que nos difamen. Esta es una historia personal, sobre la diversidad», añadió.

Otro filme con tintes políticos ganador de la última edición de Sundance fue ‘Birds of War’, que obtuvo el premio especial del jurado por el impacto periodístico en la categoría documental de cine mundial, que retrata la historia de amor entre guerras, revoluciones y exilio, de una periodista libanesa residente en Londres y un activista y camarógrafo sirio.

Por su parte, el premio especial del jurado al documental de cine mundial por resistencia civil fue otorgado a ‘Everybody To Kenmure Street’ (Reino Unido), dirigido y producido por Felipe Bustos Sierra, sobre la movilización vecinal que detuvo una deportación en Escocia en 2021.

El Festival de Sundance continuará con sus actividades en Park City, Utah, hasta el 1 de febrero, y en 2027 emprenderá un nuevo camino con la ciudad de Boulder, Colorado, como sede principal de este encuentro. EFE

