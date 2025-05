‘Justicia Divina’, el polémico proyecto de documental que amenaza el juicio de Maradona

Buenos Aires, 27 may (EFE).- El polémico proyecto de documental que amenaza la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se titulaba ‘Justicia Divina’, según reveló este martes la Fiscalía, y consistía de una miniserie de seis episodios sobre esta vista judicial protagonizada por la jueza Julieta Makintach, cuya recusación podría causar la anulación del proceso.

«Esto fue un ‘reality’, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach, que en todo momento ofició de actriz y no de jueza», señaló este martes el fiscal Patricio Ferrari poco después del comienzo de la audiencia.

La Fiscalía exhibió un trailer del documental, en el que se combinan imágenes de Diego Armando Maradona con planos de la jueza Makintach desfilando por los tribunales con música electrónica de fondo.

Además, presentó parte del guión de la miniserie, cuyos seis episodios iban a tener una duración de 30 minutos cada uno.

El primer capítulo incluía imágenes de la jueza en su casa, preparándose para ir al juzgado, y una declaración en la que decía: «Toda mi vida me preparé para esto, la vida o Dios me puso aquí para hacer justicia».

«Sin ningún tipo de duda y de manera inmediata exijo al tribunal que recuse a la doctora Makintach», solicitó Ferrari tras la presentación de estas pruebas.

Además, acusó a la magistrada de mentir tras las primeras acusaciones en su contra por su participación en el documental.

«La doctora Makintach eligió mentirnos en la cara y acomodar su relato según cómo se iban acumulando las pruebas en la causa», señaló, y agregó: «¡Quién va a pensar que un juez va a mentir así! ¡Quién va a creer que va a fallar justamente si miente así!».

En la audiencia están presentes varios de los imputados y familiares de Maradona, incluida su hija Gianinna, que rompió a llorar cuando observó las imágenes del documental.

Tras la presentación de estas pruebas, las partes deberán pronunciarse en favor o en contra de la recusación de Makintach, que al comienzo de la audiencia anticipó que no se apartaría voluntariamente del juicio.

«Yo de este juicio no me aparto porque no hay razón que lo justifique. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no hay remota sospecha de parcialidad», expresó y dijo que el proyecto de documental «salió mal, fue desprolijo, fue torpe», aunque destacó que no hizo «nada irregular» ni protagonizó actos ilícitos.

El jueves 15 de mayo, Julio Rivas, el abogado del imputado Leopoldo Luque -médico de cabecera de Maradona-, denunció la parcialidad de la jueza y su vinculación con la realización de un documental sobre el juicio, hechos por los cuales pidió la recusación de la magistrada.

De manera paralela, dos abogados de la querella, Fernando Burlando y Mario Baudry, presentaron una denuncia penal por el mismo asunto que condujo, el pasado martes, a la suspensión del debate durante una semana, tiempo en el que la Justicia dio curso a la investigación pertinente.

En la reanudación del juicio este martes, se decidirá sobre la recusación de la jueza y se debatirá el futuro del juicio, que podría declararse nulo o retrotraerse a instancias iniciales.

El juicio comenzó el 11 de marzo y ya se celebraron 19 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, durante una internación domiciliaria en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires. EFE

