‘Lágrima Azul’, un himno de Patricia Manterola para aquellos que atraviesan un mal momento

Lucía Serrano

Madrid, 21 oct (EFE).- ‘Lágrima Azul’ surge de los momentos más difíciles en la vida Patricia Manterola, cuando la cantante y actriz mexicana se acabó «levantando más fuerte» del sufrimiento, por lo que espera que su nueva canción pueda ser «ese empujoncito» que sus seguidores que están atravesando un momento complicado «necesitan para salid adelante».

«Me llenaría de emoción que eso se lograra», asegura en una entrevista a EFE con motivo de su visita a España para presentar su nueva canción, que espera que cumpla esta «misión» de empoderamiento. «Muchas veces depende de nosotros el punto final al dolor y decir: Se acabó, vengo más fuerte y me levanto», añade.

La artista está convencida de que su música pertenece a las personas que escuchan sus canciones y, «si de repente viene un evento mundial por el que la gente necesita ánimos», espera que sus seguidores encuentren energías en ‘Lágrima Azul’, escrita junto a David Santiesteban y David Parejo.

En ese sentido, ve «sumamente triste, doloroso y angustiante» las injusticias que se están cometiendo contra la comunidad latina por parte de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y pide «tomar acción» para apoyar «a nuestros hermanos hispanos».

Por ello, más allá de con la música, que puede «sacarte del momento para olvidarte de la situación», Manterola colabora con organizaciones que apoyan a las familias migrantes en EE.UU.

Una canción muy personal y catártica

Su nuevo lanzamiento es una canción de ruptura en la que la mexicana se vio reflejada durante el proceso de creación: «Es para cualquier mujer u hombre que esté pasando por una situación en la que tu corazón te dice que ya no es para ti, que esa persona no merece tu tiempo ni tu presencia».

‘Lágrima Azul’ fue para ella una «catarsis» de esos momentos de incertidumbre a lo largo de su vida en los que pensó: «Bueno, ¿y si me quedo aquí?».

Por eso, anima a todos aquellos que están pasando una ruptura amorosa o de cualquier tipo a que dejen atrás a esa persona «que no vale la pena».

«Cuando tomas la decisión es cuando realmente abres la puerta al universo para entregarte lo que realmente es para ti», promete, poniendo como ejemplo al «esposo maravilloso» y los dos hijos «tan hermosos» que tiene en la actualidad.

La cantante mexicana presentó este tema tan personal durante su participación en la «Perrotón», una carrera que se celebró en Madrid el domingo pasado para concienciar contra el abandono y el maltrato animal, una iniciativa a la que Manterola, a quien muchos seguidores recodarán por su éxito ‘Que el ritmo no pare’, puso la nota musical.

Agradecida de poder presentar su música a las nuevas generaciones, admite que cuando compone un nuevo tema no lo hace pensando en el éxito que va a tener, por lo que para ella es un «regalo» la buena acogida que está teniendo la canción.

Y es que el vídeo de su nuevo lanzamiento acumula más de 2,5 millones de visualizaciones después de diez días en la plataforma Youtube: «Mi corazón explota de gratitud».

Encontrar el lado bello a la rapidez de la industria

Centrada en su carrera como cantante, promete a sus seguidores un año «muy musical», aunque no descarta regresar a la actuación si le ofrecen algún proyecto que mueva «el gusanito actoral» que tiene dentro.

Aun así, adelanta que ahora se va a enfocar en sacar canciones nuevas que produjo con el mismo equipo de ‘Lágrima Azul’ y que espera poder interpretar sobre los escenarios próximamente.

«Cuando los niños salgan de la escuela en verano, me los traeré conmigo y podrán ver por primera vez a su mamá en un escenario», avanza sobre este nuevo proyecto, al que está entregada «en cuerpo y alma».

Sin embargo, no planea sacar un álbum por el momento ya que «ahora la gente está muy acostumbrada a que todo tiene una vida muy corta» por lo que, a veces, como artista, «le entregas tanto a un disco y hay joyas que se quedan en el olvido».

Aunque admite que echa de menos cuando se lanzaba un disco completo y los fans se dedicaban a escucharlo de principio a fin, prefiere centrarse en el formato de los sencillos: «Hoy todo es más rápido y no hay que pelearse con eso, hay que encontrarle el lado bello y positivo».

«A mí me da la oportunidad de enfocarme en una canción y entregarle toda la pasión y el amor que se merece», subraya. EFE

