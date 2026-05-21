‘La Bataille de Gaulle’, una superproducción francesa en Cannes sobre la gesta del general

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Cannes (Francia), 21 may (EFE).- La primera parte del díptico de películas ‘La Bataille de Gaulle’, que retrata el papel crucial del general Charles de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial, desveló en el Festival de Cannes, fuera de competición, una ambiciosa superproducción francesa que va más allá del mero ‘biopic’ de este héroe nacional.

«De Gaulle no es solo un cuerpo físico, es un ideal. Es también emociones, como la ira contra la capitulación y la aceptación de la ocupación nazi. Es también un sueño, el sueño de que el país sea libre de nuevo. Y es un sueño compartido», explicó este jueves en una rueda de prensa el director de los filmes, Antonin Baudry, tras el estreno de gala anoche en el Palacio de Festivales de Cannes.

Esta primera parte, titulada ‘L’âge de fer’, arranca en junio de 1940, justo tras la firma del armisticio con Alemania.

Es una época turbulenta en la que un general desconocido, De Gaulle (1890-1970), se niega a someterse a esa rendición y se fuga a Londres para mantener desde allí vivo el sueño de liberar Francia y para convencer al mundo de que la batalla por su país aún no había terminado.

Es un personaje que, a priori, al actor que le tocó el reto de encarnarlo, Simon Abkarian, le parecía «imposible» interpretar, según confesó en la rueda de prensa en Cannes con el equipo del largometraje.

Fue la calidad del guión, que adapta un libro del historiador Julian T. Jackson (‘De Gaulle: une certaine idée de la France’), lo que convenció a este intérprete francés de ascendencia armenia de que era posible, porque en él encontró todas las «herramientas» y detalles que necesita cualquier actor.

El propio Jackson -que participó en la adaptación cinematográfica de su propio texto y también estuvo presente este jueves en Cannes- aseveró que De Gaulle es uno de los «grandes personajes de la historia del siglo XX, y no solo de Francia».

Un De Gaulle quijotesco, «divertido» y «trágico»

Baudry, que también es conocido por su trabajo como diplomático, compartió que de joven estaba «fascinado» por la figura del que fue después el primer presidente de la Quinta República Francesa, aunque como «una especie de icono que no necesariamente era interesante para trabajar».

Eso cambió cuando leyó el libro de Jackson, porque en él encontró un «personaje cinematográfico», caballeresco. De hecho, el cineasta francés, también conocido con el pseudónimo Abel Lanzac y gran admirador de Miguel de Cervantes, encontró en él a una suerte de Quijote, a la vez «divertido» y «trágico».

Sobre el tamaño de esta superproducción, el equipo defendió su ambición de hacer una gran obra, algo que no está solo reservado a los grandes estudios de Hollywood.

Baudry lamentó que en Francia haya tendencia a «autolimitarse» y a pensar que esa clase de cosas «en Francia no las sabemos hacer».

«Creo que no deberíamos autocensurarnos, deberíamos contar nuestra propia historia», manifestó.

El que reconoció que se acercó con algo de desconfianza al proyecto fue el actor francés Niels Schneider, que encarna al hombre que lideró sobre el terreno la acometida de las fuerzas de la Francia Libre que impulsaba De Gaulle, el mariscal Philippe Leclerc.

«Es la historia de dos locos, uno que está en Londres y que dirige y otro que está sobre el terreno», contó Schneider.

Respecto a las posibles lecciones que se podrían sacar de aquella época en nuestros días, Baudry optó por la cautela, al recalcar que es un «juego peligroso» el hacer un paralelismo entre «un país ocupado por la guerra y un país que no lo está».

«Pero creo que es una historia que habla a nuestro corazón, porque esta gente estaba lista para sacrificar todo», matizó.

«Cuando reconoces la injusticia, debes encontrar armas para combatirla», sopesó, por su parte, el actor encargado de interpretar a De Gaulle en este díptico, cuya segunda parte se llamará ‘La bataille de Gaulle: J’écris ton nom’. EFE

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