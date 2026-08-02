‘La Bola’, el documental que rescata la Revolución Mexicana con inteligencia artificial

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David Álvarez

Guanajuato (México), 2 ago (EFE).- Mientras cursaba un doctorado, el director mexicano Alfonso Coronel descubrió más de 15 horas de imágenes de la Revolución Mexicana y decidió «volverlas a poner en circulación» al colorearlas y restaurarlas con Inteligencia Artificial (IA), una tecnología sin la que no habría sido posible realizar su documental ‘La Bola’.

«(La IA) era necesaria para nuestra realidad. Para países latinoamericanos que no tenemos grandes recursos como en otros, es una gran herramienta», explica el cineasta en entrevista con EFE, tras haber estrenado su filme en el Festival Internacional de Guanajuato (GIFF).

En ‘La Bola’, Coronel rescató las imágenes del archivo fílmico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con un software realizado por ingenieros de matemáticas de la propia UNAM llamado ‘Adelita’, desarrollaron un sistema en el que la IA complementa la película solo coloreando unas pocas imágenes.

Sin embargo, a diferencia de películas de gran presupuesto, el equipo de ‘La Bola’ desarrolló sus propias herramientas con recursos muy limitados.

«Tuvimos 2.000 dólares para poder hacer la película (…) Estuvimos trabajando casi cuatro años con la IA, no teníamos ni el presupuesto de una película convencional mexicana, tuvimos que hacer malabares», defiende Coronel sobre su utilización de esta tecnología en la cinta.

Límites a la IA

De no ser por la IA, Coronel reconoce que todavía «estarían coloreando» las imágenes de la Revolución Mexicana, aunque subraya que cada escena del documental fue revisada por historiadores para evitar errores y que, desde el inicio del proyecto, establecieron criterios éticos para el uso de esta tecnología.

«Decidimos todo, de qué color era cada uniforme o cómo se veían. Toda la película fue revisada toma a toma por historiadores y esa información e investigación sí que fue hecha con nuestra manos», aclara.

Uno de los principales objetivos del equipo, era volver «a poner en circulación» un material que, según ellos, la sociedad mexicana visualiza como algo «viejo en imágenes de blanco y negro y sin mucha relación» con la sociedad actual.

«México no se podría explicar sin la Revolución Mexicana. Como la gente lo veía como algo viejo, decidimos agregarle color y ponerle más movimiento para tener una narrativa. Lo hicimos como amantes de la historia», afirma.

Valor pedagógico

Además de las imágenes de la Revolución Mexicana restauradas, ‘La Bola’ cuenta con la narración de la actriz mexicana nominada al Óscar Yalitza Aparicio, que se sumó al proyecto tras recibir un video de Coronel y la productora Gabriela Sandoval en el que le explicaban en qué consistía el proyecto.

«Al principio tenía reservas por el uso de la IA, pero cuando conoció el proyecto y vio el resultado cambió de opinión. Como antes de ser actriz fue maestra, entendió su potencial como herramienta pedagógica», reveló Sandoval.

Ese valor pedagógico que supo ver Aparicio en el proyecto era otro de los grandes objetivos para producir el documental de ‘La Bola’, concebido para también acercar la Revolución Mexicana a nuevas generaciones.

«Creemos que es un documental que va a perdurar muchos años porque tiene espacio en escuelas y centros de investigación. Además, puede acercar a los jóvenes a una etapa de la historia que normalmente no les interesa tanto», sostiene Sandoval.

Por el momento, ‘La Bola’ ya ha recibido invitaciones para ser proyectada en países como China y Tailandia, y tanto el director como la productora están buscando una oportunidad en festivales de cine europeos. EFE

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(foto)