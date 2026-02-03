‘La gran oportunidad’, documental que invita a repensar el rumbo de República Dominicana

Santo Domingo, 3 feb (EFE).- El documental ‘La gran oportunidad’, que se estrenará el próximo domingo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche, se presenta como un ejercicio audiovisual de memoria, análisis y proyección colectiva que invita a repensar el rumbo de la sociedad dominicana desde múltiples miradas.

Con una duración aproximada de una hora, el documental de Luis E. Molina, producido y dirigido por Jasen Blanco, articula testimonios, reflexiones y experiencias personales para construir un retrato coral del país, informaron hoy sus responsables en una nota.

A lo largo de la obra, se alternan miradas críticas y análisis profundos sobre las transformaciones sociales que atraviesa la República Dominicana, generando un espacio de conciencia, diálogo y compromiso ciudadano, más allá del simple registro testimonial, agregó la información.

La producción reúne a 25 voces influyentes de distintos ámbitos del pensamiento, la cultura, la comunicación y la vida pública, entre ellos Iván Gatón, Edis Sánchez, Freddy Ginebra, Kim Sánchez, Marivell Contreras, José Mármol, Yvonne Núñez, Melvin Peña, Miralba Ruiz, Marien Capitán, Alfonso Quiñones, Vicente Vargas y Soraya Lara.

Asimismo, a Aquiles Correa, Denisse Espaillat, Ricardo Nieves, Cornelia Margarita, Noel Giraldi, José Cuello, Daniel Pou, Jesús Moreno, Mite Nishio, Ángel Rosario, Eduardo Valcárcel y Pito Mota.

Cada uno de los participantes aporta una visión particular sobre el papel que puede —y debe— asumir la ciudadanía en la construcción de una nación más justa, consciente y solidaria.

El documental evita el discurso unidireccional y se apoya en la diversidad de perspectivas como su principal fortaleza narrativa, proponiendo una reflexión abierta sobre identidad, responsabilidad social y futuro compartido, expresaron sus realizadores.EFE

