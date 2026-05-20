‘La Misión’ suena en el décimo aniversario de la muerte de Miguel de la Quadra-Salcedo

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Madrid, 20 may (EFE).- Los acordes de un oboe tocando la banda sonora de la película ‘La Misión’ acompañaron este miércoles la ceremonia religiosa con la que se conmemoró en Madrid el décimo aniversario de la muerte del periodista y aventurero español Miguel de la Quadra-Salcedo, un enamorado de los lazos de unión entre Iberoamérica y España.

Familiares, amigos y ex integrantes del programa que lo hizo reconocido a uno y otro lado del océano, la ‘Ruta Quetzal’, con la que a lo largo de 47 años y 35 ediciones mezcló la educación en valores, la cultura y la aventura uniendo a cerca de 14.000 jóvenes de más de 20 países, se reunieron para recordarle en una misa en la capital española.

La ceremonia fue en la iglesia de la Universidad Pontificia de Comillas, celebrada por el rector, jesuita, orden católica a quien De la Quadra-Salcedo tenía especial cariño.

«Y papá cada vez que viajaba nos decía, en el momento de no saber donde estáis, buscad una iglesias de Jesuitas que allí os darán cobijo», dijo a EFE Sol de la Quadra-Salcedo, hija de Miguel.

«Por eso empezó él a viajar. El lema de los Jesuitas es entramos a aprender y salimos a servir», añadió.

En la misa estuvo presente también Estanislao de la Quadra Salcedo, hermano de Miguel quien aseguró que su hermano está «siempre presente», de hecho «no lo puedo tener como recuerdo».

«Me acuerdo de mi abuela, que era mi madrina, y se que no está, pero Miguel está todavía. Llenaba el espacio, tenía ese don», afirmó.

El gran protagonista del acto fue Angel Luis Sánchez, expedicionario de la Ruta Quetzal en 2012, año en el que la expedición viajó a Colombia, que interpretó la banda sonora de ‘La Misión’.

«Mi experiencia es de una saga familiar también de ruteros, dos de mis hermanas fueron también a la ruta en 2001 y 2008 y tengo la suerte de tener muy buenos amigos que son los nietos de Miguel y pude compartir con ellos mi música en el velatorio cuando murió», explicó a EFE Sánchez.

«En mi casa casi no hay día que no se hable de él. No es broma. Siempre hay algo que te conecta directamente con Miguel, siempre hay algo», reconoció.

Miguel de la Quadra-Salcedo, impulsor de la Ruta Quetzal con jóvenes latinoamericanos, murió a la edad de 84 años en su casa de Madrid a los 84 años.

En 1979, por sugerencia del rey Juan Carlos I con el objetivo de consolidar los cimientos de la Comunidad Iberoamericana entre la juventud, de la Quadra-Salcedo realizó su primera expedición por el Amazonas, proyecto que retomó con la celebración de un viaje anual desde 1985.

Fomentar el conocimiento de la historia compartida a ambos lados del Atlántico fue el objetivo de «América-92» y «Aventura-92», génesis de la «Ruta Quetzal» que se inició en 1993, y que desde el año 2000 contó con el patrocinio del BBVA hasta su fallecimiento,

Cada viaje repitió las rutas de Cristóbal Colón y de otros descubridores, en los que participaron en cada edición como expedicionarios alrededor de 300 jóvenes de medio centenar de países. EFE

ajs