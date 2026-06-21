‘La noche cae sobre Shanghái’, una novela sobre la huella española en la ciudad ‘sin ley’

Compartir

4 minutos

Pekín, 21 jun (EFE).- El Shanghái de 1935, metrópoli partida en concesiones extranjeras donde el lujo más sofisticado convivía con el tráfico de opio y el espionaje, marca el comienzo de la nueva novela del escritor y diplomático español Luis Melgar, ‘La noche cae sobre Shanghái’, fruto de siete años viviendo en China.

En una ciudad que se acercaba a los 4 millones de habitantes y que en apenas dos años caería bajo la ocupación japonesa, la obra rescata una presencia casi olvidada: la pequeña colonia española que la habitó, formada por diplomáticos, comerciantes y hasta pelotaris vascos.

El año de la novela no es casual, sino que, como revela Melgar en una entrevista con EFE en Pekín, es un período de tensión clave para el devenir del país y del mundo. Las fiestas y negocios seguían su cauce, pero cubiertos por una tensión creciente que desembocaría en el inicio de la guerra sino-japonesa en 1937 y, con ella, la Segunda Guerra Mundial en Asia.

El ‘experimento’ shanghainés

En los años 30 Shanghái era, como define el autor, «un experimento» en el que convivían concesiones, territorios que las potencias extranjeras administraban con sus propias leyes, donde se difuminaban los márgenes y la autoridad cambiaba según la calle.

La ciudad se presentaba como espacio de libertad, que acogía a todos. «Desde un gángster que venía de Estados Unidos, los traficantes de opio locales, diplomáticos de varios países, militares japoneses, o las ‘taxi dancers’ rusas. Era como una mezcla de laboratorio», explica.

Es ese escenario es en el que el diplomático enclava la gran disputa ideológica del período de entreguerras y construye una trama que enlaza la Guerra Civil española con Asia, a través de un plan capaz de financiar el golpe de Estado de 1936.

El autor recalca lo ficticio, pero «creíble», de la conspiración: «En una ciudad como Shanghái, donde se estaba juntando todo lo que había en el mundo, ¿por qué no?»

La huella española

Destinado desde 2019 en Pekín, primero como consejero de Derechos Humanos en la Embajada española y luego en la delegación de la Unión Europea (UE), Melgar reveló que se sintió fascinado por la presencia española en aquel Shanghái.

Una situación singular ya que, sin contar con una concesión propia, existía una pequeña y singular comunidad y un estatuto de extraterritorialidad que permitía al cónsul aplicar la ley española a sus nacionales.

Los tres protagonistas – una periodista hispanofilipina, un heredero del imperio cervecero San Miguel y un pelotari vasco huido de Guernica por su homosexualidad – son reflejo de lo heterogéneo de aquella urbe y dan pie a conocer a algunos de sus lugares emblemáticos, como el Club Paramount o los frontones, reales, de ‘jai alai’.

Un orden a punto de cambiar

Melgar también utiliza la obra para reflexionar sobre el presente, con el que encuentra muchas similitudes. «Creo que hoy estamos en un teatro internacional donde no hay ni buenos ni malos y donde, como en el Shanghái de aquella época, el orden mundial está a punto de cambiar», señala.

Personajes como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, conviven con una China en auge y una Unión Europea que busca su hueco, un contexto en el que, para el diplomático, «lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer».

En este mundo, también el Shanghái de aquella época «está dejando de existir». La ciudad encadenó cierres de los que no ha llegado a recuperarse: primero como castigo por su apertura, mirada con recelo tras la revolución comunista de Mao Zedong, después en el marco de la política china de ‘cero covid’.

El autor, que después de siete años en China pondrá en breve rumbo a su nuevo destino, Bangkok, tiene claro su diagnóstico: el proceso de apertura que vivió la ‘Perla de Oriente’ es ahora inverso. EFE

imh/aa/llb

(foto)