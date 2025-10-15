‘Las hijas de la criada’, serie destacada en las conferencias de la feria Mipcom

2 minutos

París, 15 oct (EFE).- La serie española ‘Las hijas de la criada’ (Atresmedia) ha sido seleccionada este miércoles entre las ficciones internacionales más destacadas por la consultora The WIT, que cada año selecciona proyectos y formatos a seguir en el marco de la feria Mipcom, celebrada en Cannes.

Protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, ‘Las hijas de la criada’ adapta la exitosa novela de Sonsoles Ónega que ganó el Premio Planeta 2023.

Consta de 8 episodios de 50 minutos que discurren entre Galicia y Cuba a principios del siglo XX, siguiendo a la saga familiar de los Valdés.

«Una historia marcada por amores prohibidos, traiciones, luchas de clases y secretos, en un contexto en el que las mujeres comienzan a desafiar las normas que limitan su destino», transmitió Atresmedia en un comunicado, donde celebró la selección por parte de The Wit.

La serie se estrenará primero en exclusiva en la plataforma Atresplayer, el 30 de noviembre. Posteriormente, llegará en abierto a las noches de Antena 3.

La feria internacional de contenidos televisivos Marché International des Programmes de Communication (Mipcom), que arrancó el pasado domingo por la noche y concluirá este jueves, es el mayor mercado audiovisual del mundo.

En esta edición 2025, que ha contado con 10.600 participantes, la cita celebrada en Cannes estrenó títulos como la serie estadounidense ‘Boston Blue’ (CBS y Paramount+) o la comedia The Miniature Wife’ (Peacock), además de celebrar los 15 años de la llegada a la televisión de ‘The Walking Dead’, entre otros eventos. EFE

