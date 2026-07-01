‘Lefebvrianos’ dicen no se les dio oportunidad de explicar al papa ordenación de obispos

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Ginebra, 01 jul (EFE).- La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), una congregación católica tradicionalista y más conocida como los ‘lefebvrianos’, lamentó haber tenido que ordenar hoy a cuatro obispos sin la autorización del papa y que no se le haya dado la oportunidad a su superior general de explicar las razones al pontífice.

La Fraternidad indicó en un comunicado que las circunstancias en torno a este acto han sido «excepcionales» e indicó que su superior general no pudo tener una reunión personal con el papa León XIV «para exponerle filialmente las graves razones que hacían necesaria esta ceremonia».

«Sin embargo, la profunda alegría que inspiran estas consagraciones episcopales no puede verse empañada. Al garantizar los medios necesarios para preservar el legado sagrado de la Tradición, el don de estos cuatro nuevos obispos constituye una gracia inmensa para la propia fraternidad y para toda la iglesia», indicó la sociedad sacerdotal.

En la localidad suiza de Econe fueron consagrados los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, el suizo Pascal Schreiber y el estadounidense Michael Goldade, que pueden ser excomulgados por ello según lo advirtió anteriormente la Santa Sede.

Se considera que esto sería un nuevo cisma en el seno de la Iglesia Católica y una grave crisis que tendrá que afrontar León XIV.

Esta sociedad fue fundada oficialmente en 1970 en Friburgo (Suiza) por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y nació como reacción a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II (1962-1965), que consideraban una ruptura con la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.

Entre las cosas que más molestaban a los lefebvrianos estaba que se convirtiera en la norma la celebración de la misa en lenguas vernáculas -las que se hablan en cada lugar, y ya no en latín-, la apertura al diálogo ecuménico o las posibilidades de mayor participación de los fieles. EFE

is/ajs