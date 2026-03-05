‘Los nadadores’, la película latinoamericana que desafía las vías de financiación del cine

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- “Somos la primera juventud no revolucionaria”, afirma Sol Iglesias en entrevista con EFE, directora argentina novel que, junto a un grupo de amigos, demostró que se puede hacer cine de manera autogestionada y llevar una película de muy bajo presupuesto sobre la parálisis ante el fin del mundo, ‘Los Nadadores’, al Festival de Cine de Málaga.

“El mundo se cae a pedazos y nosotros no hacemos nada. La cultura de la red social se comió cualquier tipo de accionar. La película habla mucho sobre una juventud que, ante el fin del mundo, es indiferente”, explica decepcionada.

‘Los nadadores’ transporta al espectador a Buenos Aires, en donde se sufre la mayor ola de calor de su historia, la cual provoca un escenario apocalíptico en el que desde hace más de un año es verano y hace tres días que no llega la noche.

Ante esta situación, la gran mayoría de ciudadanos intenta huir del país, salvo un grupo de amigos que, “sin tratar de salvar el mundo ni de salvarse a ellos mismos”, comienzan a buscar un lugar en el cual pasar las horas: la mejor piscina de la ciudad.

Hablar del fin del mundo o de cualquier otro tema en el cine es una proeza en el escenario argentino debido a los ajustes presupuestarios impuestos por el presidente Javier Milei al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el primer motor de financiación de la industria en el país.

“Estamos completamente desfinanciados acá en Argentina y frente a eso no hay que dejar de luchar, de llevar la contra, de agarrar y hacer películas para reclamar el respeto que merecemos. Una película en sí es algo político y más aún en nuestra región”, reclama.

Para Iglesias, quien también es guionista del filme, son en estos contextos políticos de tensión en los que más surgen obras que “quieran hablar”, por lo que festeja que haya espacios como Zonazine, orientada al cine arriesgado y autoral, en el que se presentará su cinta.

“Es muy valorable que los festivales abran sus puertas a estas películas tan desamparadas por el Estado, es como si hubiese un vaciamiento de la cultura en general”, sentencia.

Coproducción argentina y mexicana

Tras un proceso de autofinanciación y mucho esfuerzo en Argentina, ‘Los Nadadores’ se proyectó en la sección ‘Work in Progress’ del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Allí se encontraba Fernando Montes de Oca, dirigente de la productora y distribuidora mexicana Benuca Films, quien aportó el impulso financiero a la cinta, que terminó convirtiéndose en una coproducción entre ambos países.

“Siempre ha habido coproducciones, pero siento que sí ha habido un ‘boom’ en demostrar que entre varios países podemos hacer sinergias y que no sea solo el trabajo de encontrar la forma para financiar la película, sino una cadena de valor en la que se note la influencia de las idiosincrasias y sociedades de las naciones dentro del proyecto”, desarrolla.

Además, señala que en México, más allá de las cintas patrias o las argentinas, es muy difícil ver películas de Latinoamérica si no han logrado algún premio relevante o son comedias.

“Pareciera que el distribuidor mexicano hace lo posible por no distribuir cine nacional o latinoamericano, como si pareciera que es la lepra”, sostiene.

Ante estas dificultades, pide a sus compañeros de industria que “tomen más riesgos” y apoyen el talento emergente latinoamericano que «está encontrando formas diferentes de contar las historias”, como la también cinta mexicana ‘Oca’ de Karla Badillo que se proyectará igualmente en el Festival de Cine de Málaga a partir de este viernes. EFE

