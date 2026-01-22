‘Los pecadores’ hace historia en las nominaciones a los Óscar y ‘Sirat’ logra 2

5 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ene (EFE).- La cinta de vampiros ‘Los pecadores’, de Ryan Coogler, batió el récord de la película más nominada en la historia de los Óscar con 16 candidaturas, en una edición marcada por el reconocimiento a la española ‘Sirat’ y a la brasileña ‘El agente secreto’, que aspiran a dos y cuatro estatuillas, respectivamente.

La película de Coogler lidera en los apartados a mejor película, mejor actor (con Michael B. Jordan aspirando a su primer Óscar), y mejor actor y actriz de reparto, con Delroy Lindo y Wunmi Mosaku.

Le sigue de cerca ‘Una batalla tras otra’, el éxito taquillero del aclamado director Paul Thomas Anderson que logró 13 nominaciones. Tanto esta película como ‘Sinners’ comparten la particularidad de haber sido producidas por Warner Bros. Discovery, que lidera los Óscar con 30 nominaciones.

Coogler y Anderson se disputarán además el Óscar a mejor dirección con Chloé Zhao (‘Hamnet’), Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Trier (‘Valor sentimental’).

El podio de cintas más nominadas lo completan tres películas con nueve nominaciones, entre ellas ‘Frankenstein’, el sueño cumplido del mexicano Guillermo del Toro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor actor de reparto para Jacob Elordi.

También con nueve la noruega ‘Valor sentimental’, de Trier, que ha conseguido nada menos que tres candidaturas en las categorías de interpretación, para Renate Reinsve (actriz protagonista), Inga Ibsdotter Lilleaas (secundaria) y Stellan Skarsgård (secundario), y ‘Marty Supreme’, la historia de un jugador de ping pong que ha consagrado a Timohée Chalamet, favorito al premio a mejor actor.

Mientras que ‘Hamnet’, la obra de Zhao sobre cómo se gestó la creación de ‘Hamlet’, de William Shakespeare, se ha quedado con ocho, entre ellas las de mejor actriz para Jessie Buckley, que interpreta a Agnes, la esposa del escritor.

Buckley ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y Rose Byrne (‘Si pudiera, te daría una patada’), el de comedia o musical. Será uno de los duelos más interesantes de los Óscar, con permiso del resto de nominadas: Emma Stone (‘Bugonia’), Renate Reinsve y Kate Hudson (‘Sing Sung Blue’).

En el apartado masculino, junto a Chalamet -en su cuarta nominación- y Jordan están Leonardo Dicaprio, que con la candidatura por ‘One Battle After Another’ ya acumula ocho; Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y el brasileño Wagner Moura (‘El agente secreto’).

Hollywood se rinde ante Brasil

La nominación de Moura representa un nuevo hito para el cine brasileño quien se convirtió en el primer actor de este país nominado en dicha categoría.

Además de colarse en la categoría a mejor película, la obra de Kleber Mendonça Filho peleará por el Óscar a mejor película internacional y en el nuevo apartado a mejor casting, una categoría que comparte con ‘One Battle After Another’ o ‘Sinners’.

Tanto Moura como ‘El agente secreto’ repiten los pasos logrados el año pasado por ‘Im’Still There’, de Walter Salles, que fue nominado a mejor filme internacional -premio que ganó- y a mejor actriz para su protagonista, Fernanda Torres.

Junto a Moura y Guillermo del Toro, completa las voces latinoamericanas de esta edición el puertorriqueño Benicio del Toro, quien buscará la segunda estatuilla de su carrera por su papel como St. Carlos, un sensei de kárate y protector de la comunidad indocumentada de Baktan Cross en ‘Una batalla tras otra’.

El primero lo logró en 2011, también como secundario, por ‘Traffic’.

‘Sirat’ aterriza con dos nominaciones

En lo que respecta al cine español, ‘Sirat’ se alzó con dos nominaciones -había pasado el primer corte en cinco categorías-, a mejor película internacional y a mejor sonido.

Optará a mejor filme internacional frente a la cinta brasileña, ‘Valor sentimental’, ‘La voz de Hind’ (Túnez) y la francesa ‘Un simple accidente’, dirigida por el iraní Jafar Panahi, que cosechó además la candidatura a mejor guion original.

La película dirigida por el español Oliver Laxe también logró el reconocimiento en apartado técnico a mejor sonido, cumpliendo con las previsiones de la prensa especializada.

España vuelve a posicionarse entre las mejores proyecciones del cine internacional tras ‘La sociedad de la nieve’, el filme de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los supervivientes en el accidente de los Andes en 1972, que optó al Óscar hace dos años.

Aunque ‘El fantasma de la quinta’, que entró en la preselección de los Óscar con su historia en forma de carta de amor a Francisco de Goya, quedó fuera de la lista definitiva de competidores por el galardón a mejor corto de animación.

‘Wicked’ se va de vacío en los Óscar del k-pop

Si algo ha sorprendido de estas nominaciones ha sido el vacío de la segunda parte del musical ‘Wicked’. La siquiera la actriz estadounidense Ariana Grande, contemplada entre las quinielas a la nominación a mejor actriz de reparto, ha recibido el reconocimiento de la Academia.

Tampoco en las categorías de mejor canción original, donde el k-pop ha comenzado a emerger con el fenómeno ‘las guerras KPop’, la película de Netflix que ha logrado catapultar su éxito con dos nominaciones a mejor película de animación y mejor canción original. EFE

