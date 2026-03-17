‘Mickey’, una mirada a la memoria y la identidad trans en México, debuta en festival SXSW

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Alejandra Arredondo

Austin (EE.UU.), 17 mar (EFE).- ‘Mickey’, el segundo documental de Dano García, cineasta de Mazatlán (México), debutó esta semana en el festival South By SouthWest (SXSW).

El filme es una exploración de la memoria, la identidad y la comunidad a través de los recuerdos y archivos visuales de Mickey Cundapí, amiga de infancia de García y artista transgénero, también conocida como Mis$ Mickey.

Con una estructura no lineal y fluida, ‘Mickey’ sigue la infancia y la adolescencia de la protagonista en Sinaloa: su compleja relación familiar, sus experiencias en una escuela católica, el desarrollo de su identidad trans y la amistad con García.

El documental, que comenzó a grabarse hace más de 10 años, es un «proceso de revisitar el pasado, transformándolo en un acto de liberación», según relató García en entrevista con EFE.

En ‘Mickey’, el pasado se funde con el presente, el mundo digital con la realidad física, lo simbólico y lo explícito, proponiendo al espectador una manera fluida de abordar la historia de la protagonista, en un largometraje que se presenta como una creación libre, emotiva y que se resiste a entrar en esquemas.

La película, contó Cundapí, está inspirada en un diario de recuerdos que ella comenzó a escribir a la par que inició junto a García este proyecto.

«Fue un proceso complejo, agridulce, pero que tenía que ocurrir; creo que me ayudó a sanar y espero que, a quien vea, pueda ayudarle también, porque es un archivo muy personal», dijo la artista.

«Estamos haciendo historia»

‘Mickey’ entreteje entrevistas en el ahora con la protagonista y su familia, con vídeos de su archivo personal, grabados con celulares y cámaras digitales de principios de los 2000 y gráficos de redes sociales.

La imagen de Mis$ Mickey adolescente, respondiendo preguntas de sus seguidores en redes o contando que quiere hacer tutoriales de maquillaje se mezcla con la de la mujer actual, de pie frente al camino recorrido.

«Desde muy pequeña, yo crecí con esos dispositivos donde puedes grabarte, sacarte videos, selfies y siempre tuve ese placer por grabarme. Pensaba de alguna forma ‘quiero recordar mi vida'», reflexionó Mickey.

Ahora, agregó, ve importante animar a las nuevas generaciones de personas a hacer lo mismo: «Como personas trans estamos haciendo historia y hay que tener un archivo de eso».

Para García, plasmar el proceso de transición tanto suyo como de Mickey en la pantalla grande es «muy valioso» porque superpone la propia voz a las experiencias del pasado.

«Tú voz es única y valiosa y creo que eso es lo más bonito del documental, que tiene el poder de la autodeterminación y de lo que es hacer cine trans también», acotó. «La libertad es contagiosa y un poco Mickey lo es (también), nos contagia a todes y eso se ve en la película».

Este es el segundo documental de García, cuyo primer largometraje ‘Kings of Nowhere’, estrenado en 2015 recibió varios galardones, incluyendo el premio de la audiencia en SXSW y Golden Eye en el festival de cine de Zurich.

SXSW se prolongará hasta el 18 de marzo, con una ambiciosa programación que incluye más de cien proyectos musicales presentados en 60 salas de concierto en toda la ciudad, unos 120 largometrajes —incluidos estrenos mundiales— y decenas de cortometrajes.

La de este año marca la edición número 40 del SXSW, que se inició en 1987 y atrae a miles de visitantes en una mezcla de artistas consagrados y emergentes, junto a líderes del sector tecnológico y los medios. EFE

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