‘Moscas’, el film de Eimbcke sobre el dolor de los familiares de pacientes hospitalizados

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Ciudad de México, 23 jun (EFE).- Tras un paso exitoso por festivales de cine internacional como la Berlinale, ‘Moscas’ (2026) de Fernando Eimbcke se estrena en las salas mexicanas el próximo 1 de junio en un ejercicio por parte del cineasta reconocido por ‘Temporada de patos’ (2004) de acercar a los espectadores nacionales y extranjeros al dolor que hay detrás de las familias mexicanas con un miembro enfermo.

“Teníamos mucha necesidad de explorar el dolor (…) de entrar a lugares como un hospital en los que hay mucho dolor, pero que igualmente son espacios sagrados de los que nadie está exento. Estar en contacto con el dolor nos hace más humanos, no hay alegría sin oscuridad, son las dos partes de una moneda”, explica el realizador de 56 años en la alfombra roja.

En ‘Moscas’, Olga (Teresita Sánchez) se ve obligada económicamente a rentar una habitación de su departamento a un padre (Hugo Ramírez) mientras su mujer está hospitalizada en un centro médico cercano. Sin que la propietaria lo sepa, el progenitor dejará en las mañanas a su hijo mientras acude a tratar de ganar dinero para el tratamiento.

La cinta trata de abordar la complejidad del sistema sanitario mexicano, muchas veces poco accesible para los ciudadanos, pero sobre todo trata de explicar la sociedad de México, según Ramírez, quien reconoce en ‘Moscas’ la oportunidad perfecta de explicar la complejidad del país y la situación precaria de la sanidad mexicana.

“Ciudad de México es una urbe muy grande en la que suceden cosas como que rentan cuartos a familiares de pacientes (…) En estos tiempos hay mucha sensibilidad y solidaridad, como que te den un platito de comida porque saben que tienes un familiar enfermo y tienes mucho en lo que gastar», añadió sobre la situación.

Tras su presentación en México en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la plataforma de ‘streaming’ y distribución de cine MUBI compró la cinta convirtiéndose en el primer largometraje mexicano que se estrena en el canal de cine independiente más reconocido del mundo.

“Me sorprende el avance y la carrera tan vertiginosa que está teniendo el cine mexicano. Yo soy análoga y que en un parpadeo se presenten películas en tantos países, es una proyección a nivel internacional que no había antes”, explica Sánchez emocionada por el recibimiento del filme.

Después de haber ganado el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Berlín, el trabajo de Eimbcke vuelve a estar una vez más en el disparadero, a falta de que se estrene en Estados Unidos su anterior película ‘Olmo’ (2025) el próximo 7 de agosto y de que llegue a México a través de la plataforma Amazon Prime Video.

“Estamos desarrollando otro proyecto de largometraje con el que estamos muy contentos, pero falta todavía toda la producción y el financiamiento. Es una película que a mí me gusta mucho”, sentenció el director sobre sus próximos proyectos sin dar más detalles. EFE

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