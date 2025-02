‘Not Like Us’, de Kendrick Lamar, se impone también con el Grammy a canción del año

Los Ángeles, 2 feb (EFE).- ‘Not Like Us’, del rapero californiano Kendrick Lamar, se impuso este domingo en el Grammy a canción del año, un título que se disputaba con éxitos como ‘Please Please Please’, de Sabrina Carpenter, ‘TEXAS HOLD EM’, de Beyoncé o ‘BIRDS OF A FEATHER’, el sencillo del cantante californiana Billie Eilish. EFE

