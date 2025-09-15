The Swiss voice in the world since 1935

‘O agente secreto’, la película elegida para representar a Brasil en los premios Óscar

São Paulo, 15 sep (EFE).- La película ‘O agente secreto’, del director Kleber Mendonça Filho, fue la elegida para representar a Brasil como Mejor Filme Internacional en los premios Óscar de 2026, informó este lunes la Academia Brasileña de Cine.

El aclamado largometraje, que conquistó cuatro premios en el Festival de Cannes, se destacó entre otras 15 películas nacionales que resultaron preseleccionadas para los galardones del año que viene.

Entre ellas aparecía ‘O último azul’, del director Gabriel Mascaro, una de sus principales rivales, también premiada en el exterior con el segundo mayor galardón en el Festival de Berlín.

‘O agente secreto’ está protagonizada por Wagner Moura, que recibió el premio en Cannes a mejor actor y cuenta con una larga trayectoria en Hollywood, gracias a películas como ‘Guerra Civil’ (2024) y ‘Elysium’ (2013).

El brasileño es conocido mundialmente por su rol en ‘Tropa de Elite’ (2007) y por su interpretación de Pablo Escobar en la serie ‘Narcos’ producida por Netflix.

En esta oportunidad, Moura se pone en la piel de Marcelo, un especialista en tecnología con un pasado misterioso que tiene que huir a Recife en plena dictadura militar brasileña.

El estreno en cines brasileños está previsto para el próximo 6 de noviembre. Antes, festivales de cine de todo el mundo acogerán proyecciones especiales; como el 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián (del 19 al 27 de septiembre), y el 23º Festival de Morelia (del 10 al 19 de octubre).

Ahora, ‘O agente secreto’ corre con el desafío de repetir la hazaña de la edición pasada, cuando el cine brasileño fue galardonado con el Óscar a mejor filme internacional con ‘Ainda estou aqui’ (‘Aún estoy aquí’, del director Walter Salles), además de haberse llevado dos nominaciones a mejor película y mejor actriz por la actuación de Fernanda Torres. EFE

