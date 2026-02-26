‘One Battle After Another’ se impone en los premios César a ‘Sirat’ y ‘O Agente Secreto’

París, 26 feb (EFE).- La película estadounidense ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), de Paul Thomas Anderson, se impuso este jueves en la categoría de mejor película extranjera en la 51 ceremonia de los premios César, los más importantes del cine francés.

En la gala celebrada en París, en el legendario teatro Olympia, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio que el 15 de marzo competirá por 13 premios Oscar se impuso a la española ‘Sirat’, de Óliver Laxe; la brasileña’O Agente Secreto’ (‘El agente secreto’), de Kleber Mendonça Filho; la china ‘Black Dog’ de Guan Hu y la noruega ‘Sentimental value’ (‘Valor sentimental’), de Joachim Trier.

Paul Thomas Anderson no viajó a la capital francesa, pero tras anunciarse el premio Olivier Snanoudj, representante de Warner en Francia, leyó un mensaje de agradecimiento en nombre del cineasta y de la productora de la película, Sara Murphy, en el que se declararon felices de constatar «el impacto del filme en el público del mundo entero, y en particular el francés». EFE

