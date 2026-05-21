‘Passenger’ convierte el sueño del «road trip» estadounidense en terror psicológico

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 21 may (EFE).- El director noruego André Øvredal desmitifica el viaje por carretera en EE.UU. al explorar su lado más vulnerable y aterrador en ‘Passenger’: «Estás a merced de lo desconocido», dice a EFE el cineasta.

La película, que llega a las salas estadounidenses el 22 de mayo, sigue la historia de Maddie (Lou Llobell) y Tyler (Jacob Scipio), una pareja que abandona su apartamento en Nueva York para recorrer el país en una pintoresca camioneta naranja, solo para descubrir que la libertad de la carretera también puede convertirse en una experiencia de aislamiento y paranoia.

«Siempre me ha fascinado la idea de conducir a través de Estados Unidos», explicó Øvredal. «Es como un sueño tanto para estadounidenses como extranjeros».

«Pero también estás solo. Ya sea completamente solo o acompañado, estás a merced de distintos entornos y de lugares desconocidos, no sabes si habrá una gasolinera en los próximos 20 o 30 kilómetros cuando la necesites, o si habrá un asesino en serie esperándote a la vuelta de la esquina», añade.

Sin saberlo, Tyler y Maddie rompen las supuestas reglas de viajeros de ruta y las consecuencias serán graves.

Tras intentar socorrer a un automovilista que sufre un devastador accidente frente a sus ojos, la pareja comienza a ser perseguida por «el pasajero», una misteriosa presencia que transformará su viaje en una pesadilla que parece no tener final.

Revelación de un monstruo

Øvredal es conocido por no tener miedo a mostrar explícitamente a sus monstruos en la pantalla, como el espantapájaros Harold o La Mujer Pálida en ‘Scary Stories to Tell in the Dark’, su cinta de 2019.

‘Passenger’ no es la excepción, y en este filme apostó por introducir gradualmente a la criatura, pues considera que esperar demasiado para mostrar al monstruo, lleva al público a construir «tanta expectativa en su imaginación que es imposible estar a la altura».

«En mi opinión, es necesario al menos insinuar desde temprano qué va a ser el monstruo, cómo va a lucir, qué tipo de criatura, persona o villano es», añade.

Aunque en el guion el pasajero estaba descrito más como «una sombra» de carretera, tanto Øvredal como los productores Gary Dauberman y Walter Hamada querían convertirlo «en un villano más concreto, más humano», apunta.

La respuesta para humanizar al monstruo llegó en las audiciones: cuando el actor Joseph Lopez acudió al casting, el director inmediatamente supo que era él.

«Es fantástico. Su presencia en pantalla, su interpretación, su compromiso con el horror del personaje y también, curiosamente, con su vulnerabilidad… aunque eso no se vea tanto en la película, estaba muy presente en su actuación», explica.

Más que una historia de terror

Si bien el terror es una parte fundamental de la película, al también autor de filmes como ‘The Autopsy of Jane Doe’ o ‘The Last Voyage of Demeter’ le parecía fundamental explorar el conflicto emocional entre los protagonistas.

Desde su perspectiva, el arco dramático entre sus protagonistas es tan sólido, que aun sin el horror la historia funcionaría.

«Algo de lo que me enamoré del guión es que él (Tyler) ama la libertad de la carretera, la libertad de tomar decisiones casi al azar; mientras que ella (Maddie) busca más un hogar y estabilidad. Ese choque de necesidades entre los dos personajes es lo que impulsa el drama interno de la película», apunta.

Tener proyectos de vida opuestos distanciarán a la pareja y la crisis sobrenatural por la que atraviesan llevarán al límite la relación.

«Tienen sus diferencias pero al final permanecen juntos y realmente forman un buen equipo. Eso es lo que termina estando por encima de todo lo demás», cuenta a EFE Llobell.

«Lo que más me gusta de Tyler es su energía inquebrantable y su determinación para sacar algo adelante. Pero lo que al final está por encima de todo eso es el amor que siente por su pareja», finaliza Scipio. EFE

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