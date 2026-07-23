‘Percy Jackson and the Olympians’ regresa el 20 de noviembre con la temporada más fiel

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 jul (EFE).- La tercera temporada de las aventuras de ‘Percy Jackson and the Olympians’ (‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’) se estrenará el 20 de noviembre en Disney+ y se perfila como la versión más fiel a los libros originales, informó este jueves el coloso del entretenimiento.

El anuncio fue adelantado en la primera jornada de la Comic-Con de San Diego, la convención del cómic y entretenimiento más grande del mundo que se lleva a cabo este fin de semana en el sur de California (EE.UU.).

La serie adaptará el tercer libro de Rick Riordan, ‘The Titan’s Curse (‘La maldición del titán’), siguiendo a Percy Jackson (Walker Scobell), Grover Underwood (Aryan Simhadri) y sus compañeros en el Campamento Mestizo.

Scobell, quien encarna a un semidiós de 12 años que es hijo de Poseidón y emprende misiones para detener guerras entre los dioses y derrotar a Cronos, rey de los titanes, explicó en una mesa redonda que la tercera temporada será la adaptación más fiel al libro que han hecho hasta el momento, según informó Variety.

La segunda temporada finalizó con el regreso de Thalia Grace, la hija de Zeus, quien tendrá un papel importante en la tercera temporada.

La exitosa saga de libros de Rick Riordan reimagina y actualiza la mitología de la antigua Grecia en cinco tomos: ‘The Lightning Thief’ (‘El ladrón del rayo’), ‘The Sea of Monsters’ (‘El mar de los monstruos’), ‘The Titan’s Curse’ (‘La maldición del titán’), ‘The Battle of the Labyrinth’ (‘La batalla del laberinto’) y ‘The Last Olympian’ (‘El último héroe del Olimpo’). EFE

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