‘Pipo’ Rodríguez da a Chile la primera victoria; el español Maté continúa líder

2 minutos

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El chileno José Luis ‘Pipo’ Rodríguez fue profeta en su tierra con el triunfo en la tercera etapa de la Titan Forest Patagonia, la jornada reina en la que mantuvo el liderato el español Luis Ángel Maté, mientras que en mujeres la también española Pilar Fernández volvió a imponer su dominio.

‘Pipo’ Rodríguez, corredor nacido en Coyhaique (Chile) hace 31 años, ganó el duelo a Maté para imponerse con un tiempo de 3h16:04 y escalar al segundo puesto de la general, donde desplazó al español Haimar Zubeldia.

Maté salvó la jornada reina que constaba de 80 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel por los alrededores del Lago Cástor, duro recorrido con subidas, bajadas, senderos, agua y pasarelas de madera que tuvieron que superar los 100 titanes en carrera.

El líder aún se mantiene en lo más alto del podio con una renta de unos nueve minutos sobre sus rivales.

Pilar Fernández, imbatible

Pilar Fernández no falló y sumó su tercera victoria consecutiva en la Titan Forest Patagonia. La madrileña del KH7 sigue líder y amplía su ventaja con el resto de ciclistas, que ya era de más de una hora antes de la jornada de hoy.

La cuarta y última etapa de la prueba chilena tendrá 49 kilómetros de recorrido y un desnivel de 1.333 metros por los alrededores de la ciudad de Coyhaique, donde los ciclistas rodarán a orillas del Río Simpson.

Un día que, aun siendo más corto que el resto, guarda sorpresas, como los senderos de la Reserva Nacional de la ciudad y una llegada especial hasta la línea de meta del Parque Urbano, punto final de esta primera edición de la Titan Forest Patagonia. EFE

