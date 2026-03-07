‘Princesa Desastrosa’, el fenómeno literario juvenil en portugués llegará a España en mayo

Laia Mataix Gómez

Lisboa, 7 mar (EFE).- El fenómeno literario juvenil ‘El Diario de una Princesa Desastrosa’, de la autora brasileña Maidy Lacerda, llegará en mayo a España y Latinoamérica tras conquistar el mercado en portugués para contar en español esta historia de una princesa atípica a la que todo le sale mal.

Así lo explicó la autora en una entrevista con EFE en Portugal, país en el que sus libros han tenido una gran acogida y donde acaba de publicarse la última entrega de la saga, ‘Caderno do Scorpio’, centrado en el punto de vista del «villano» de la historia de este mundo mágico.

La saga juvenil de Lacerda, de la que ha publicado cuatro libros y tiene pensado escribir varios más, es una historia de fantasía narrada en forma de diario personal de una princesa poco convencional, Amora Maria Florentina, que es torpe, caótica y tiene que ocultar su verdadera identidad.

Los libros están ilustrados por la diseñadora brasileña Renata de Souza con coloridos dibujos que la propia Lacerda describe como «lindos y divertidos» que se intercalan con las entradas del diario de la princesa.

«Tenía mucho miedo de que los libros no traspasaran la barrera de Brasil», explicó la autora, que también es creadora de contenido en las redes sociales, donde acumula millones de seguidores -en YouTube cuenta con 1,8 millones de suscriptores y casi un millón en TikTok.

Es por eso que fue «fue una gran sorpresa» que el libro fuera tan bien recibido por los lectores portugueses: «Tanto las niñas como los niños adoran la historia».

A Lacerda no le es ajeno el ‘boom’ lector que están impulsado las redes sociales, que están consiguiendo en parte que muchos más niños se interesen por la lectura en general.

«En mi época, cuando era niña, era algo muy diferente. Yo era una niña diferente porque me gustaban los libros. Me excluían en el colegio por eso, porque los otros niños no entendían que estuviera leyendo un libro, así que es muy bonito ver que hoy en día es algo común», explicó la escritora.

Y subrayó que «los libros pueden transformar el mundo, transforman vidas».

Escribir libros siempre fue su sueño cuando era pequeña, pero parecía inalcanzable porque no había muchas referencias de grandes autores de éxito en Brasil, según relató, así que se le antojaba algo «muy lejano, inalcanzable». «Vivir esto hoy es increíble», continuó.

Precisamente de sus diarios de cuando era pequeña surgió la idea de ‘El Diario de una Princesa Desastrosa’. Al revisarlos, se rio con sus historias, con el día a día de su infancia, y llegó a la conclusión de que sería «muy bonito» tener un diario de una princesa contando cómo es vivir en ese reino mágico de la niñez.

Antes del éxito de sus obras llevaba años en internet, donde creaba contenido sobre películas y libros, por lo que se enmarca en la corriente de autoras que empezaron escribiendo sus historias en la red y ahora han dado el salto al papel cosechando éxitos.

«Los que estamos inmersos en este medio, ya hemos hablado con el público, lo que ayuda mucho a saber lo que el mercado necesita, lo que le gusta» a la gente, dijo para explicar las grandes ventas de estas historias.

La saga de la autora brasileña está destinada a niños y jóvenes de entre 9 y 14 años, aunque confiesa que son muchos los adultos que también han sucumbido a la «princesa desastrosa», y augura que en el futuro, cuando esta historia llegue a su fin, se atreverá con otros géneros.

Para las niñas que como ella creen que tienen sueños inalcanzables, Lacerda aconseja: «Nunca renuncien a sus sueños, al igual que yo, era un sueño inalcanzable, muy difícil cuando era niña y hoy soy una de las escritoras más leídas en Brasil».

«Nunca hay que rendirse, por muy imposible que parezca, y tampoco tienen que cambiar quiénes son para complacer a alguien o encajar en algo que la gente dice que deben ser», termina el mensaje para las miles de niñas, y niños, que la toman como ejemplo. EFE

