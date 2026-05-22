‘Rehearsals for a Revolution,’ de Irán y producción española, mejor documental de Cannes

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Cannes (Francia), 22 may (EFE).- La película ‘Rehearsals for a Revolution’, una coproducción de República Checa y España en la que la realizadora iraní Pegah Ahangarani cuenta la historia reciente de los movimientos sociales y políticos en su país a través de su familia, ganó este viernes el Premio Ojo de Oro al Mejor Documental de Cannes.

«Esta película nos permite adentrarnos en la intrincada y compleja realidad del Irán contemporáneo a través de una mezcla de cine personal, histórico y poético», destacó el jurado del galardón, según indicó la productora española Fasten Films en un comunicado.

Detallaron también sus integrantes que «en su búsqueda del lenguaje adecuado para expresar las verdades del momento», la directora de este documental «no teme cuestionar sus propios gestos, dudar de sí misma y mostrarse vulnerable».

«El jurado quedó impresionado por el magistral guión y la narración vívida y apremiante, así como por una cineasta que nos ha transportado a través de las violentas olas de la historia sin perder nunca de vista el valor de cada vida humana», agregaron las fuentes.

La película de Ahangarani, que formaba parte de las Sesiones Especiales (fuera de competición) de la selección oficial de esta edición número 79 del Festival de Cannes, también ha recibido una mención especial de The Golden Globes Prize for Documentary.

El documental consta de cinco capítulos con los que la realizadora -que también fue una actriz conocida en su país, pero que vive exiliada en Alemania desde hace cuatro años-, a través de las historias de sus padres, sus tíos, de una profesora y de ella misma, retrata la evolución de Irán desde la Revolución Islámica de 1979 hasta la reciente guerra con Estados Unidos e Israel.

«Hay familias con historias mucho más trágicas, mucho más complicadas. Conozco a madres que han perdido un hijo en la guerra y el otro ejecutado por el régimen al mismo tiempo», explicó Ahangarani en una reciente entrevista con EFE con motivo del estreno del documental en Cannes, el pasado 16 de mayo.

La edición 79 del prestigioso certamen francés concluirá mañana con la entrega de la Palma de Oro y el resto de premios oficiales. EFE

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