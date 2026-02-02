‘Send Help’ lidera la taquilla con 28 millones de dólares de recaudación en todo el mundo

Redacción Internacional, 2 feb (EFE).- La película de terror ‘Send Help (Enviad ayuda)’, dirigida por Sam Raimi, lidera la taquilla mundial con 28 millones de dólares de recaudación, mientras que el documental ‘Melania’ ha dado la sorpresa con 7 millones de dólares de recaudación.

El documental sobre la primera dama, con 40 millones de dólares de presupuesto, superó las previsiones, que auguraban una recaudación de entre 3 y 5 millones de dólares. La película ha sido estrenada en 1.778 cines y ha obtenido el tercer puesto por recaudación.

‘Send Help (Enviad ayuda)’, protagonizada por Rachel McAdams, se posicionó como líder el primer fin de semana de su estreno con una recaudación total de 20 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 8 millones en el resto del mundo.

El segundo puesto fue para la producción independiente ‘Iron Lung’, de Mark Edward Fischbach, más conocido como Markiplier, que ascendió a 17,8 millones de dólares solo en Norteamérica. Todavía no se ha estrenado en cines del circuito internacional.

‘Zootropolis 2’ se mantiene más de un mes después de su estreno (26 de noviembre) entre las películas más vistas y ocupa el cuarto puesta. Este fin de semana sumó 5,8 millones de dólares en Estados Unidos y acumula 1.776 millones en todo el mundo.

Cierra la lista de las películas más vistas ‘Shelter: El protector’, con 13 millones de recaudación en todo el mundo, 5,5 en cines de Norteamérica y el resto fuera. EFE

