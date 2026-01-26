‘Sin piedad’ recauda 11,1 millones de dólares en su debut y desbanca a ‘Avatar’

2 minutos

Redacción Internacional, 26 ene (EFE).- ‘Sin piedad’, el film de ciencia ficción protagonizado por Chris Pratt, recauda 11,1 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá en su debut y desbanca a ‘Avatar’, que ha permanecido cinco semanas como la película más taquillera, según datos de Box Office Mojo.

La recaudación en el mercado internacional de ‘Sin piedad’ ascendió a 11,6 millones de dólares en 80 mercados, lo que eleva su recaudación global a casi 22,8 millones de dólares, según señala el medio Variety.

El film es el primer gran estreno del año para Amazon MGM Studios en lo que va de 2026 y ha conseguido malas críticas: una calificación de ‘B-‘ en las encuestas de CinemaScore y un promedio del 20 % en Rotten Tomatoes.

La trama se desarrolla en un futuro cercano cuando un detective (Pratt) es juzgado por el supuesto asesinato de su esposa y una jueza de inteligencia artificial será la encargada de determinar su destino.

‘Avatar: Fuego y Ceniza’, la tercera entrega de la saga, se mantuvo en el primer puesto de las listas de Estados Unidos y Canadá durante todo enero pero descendió al segundo puesto este fin de semana con una recaudación de 7 millones de dólares en ese mismo mercado.

Desde su estreno hace seis fines de semana, ‘Avatar: Fuego y Ceniza’ ha recaudado 378 millones de dólares en Norteamérica y 1.378 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque se trata de un buen dato, la película está lejos todavía de los récords de sus predecesoras, “Avatar” de 2009 y “Avatar: El Camino del Agua” de 2022.

Estas películas se mantuvieron en el primer puesto durante siete fines de semana consecutivos y terminaron recaudando 2.900 millones de dólares y 2.300 millones de dólares, respectivamente, señala Variety.

En el tercer puesto de recaudación este fin de semana se encuentra ‘Zootropolis 2’, con 5,7 millones de dólares en su noveno fin de semana de estreno.

La secuela animada se ha mantenido en la lista de las más vistas como un éxito de taquilla desde el Día de Acción de Gracias, con 401 millones de dólares en Norteamérica y 1.744 millones de dólares en todo el mundo.

‘La Asistenta’ y ’28 años después: El templo de los Huesos’ cierran la listas de las películas más taquilleras este fin de semana en el mercado norteamericano con una recaudación de 4,2 y 3,6 millones de euros respectivamente. EFE

csr/ah