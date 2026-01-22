‘Sirat’, de Oliver Laxe, a la búsqueda de más Óscar para España

Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 22 ene (EFE).- Las dos nominaciones a los Óscar conseguidas este jueves por ‘Sirat’, de Oliver Laxe, son nuevas opciones para aumentar los 17 premios de la Academia de Hollywood recibidos por el cine español en las 97 ediciones anteriores de estos galardones.

‘Sirat’ ha sido nominada a mejor película internacional, categoría en la que tendrá una dura competencia – la brasileña ‘El agente secreto’, la noruega ‘Valor sentimental’, la tunecina ‘La voz de Hind’ y la francesa ‘Un simple accidente’- y a mejor sonido (para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)

Dos nominaciones que la sitúan al nivel de películas como ‘Hable con ella’ (2002) o ‘Dolor y gloria’ (2019), ambas de Pedro Almodóvar, o ‘El discreto encanto de la burguesía’ (1972) y ‘Ese oscuro objeto del deseo’ (1977), todas ellas candidatas en dos categorías.

Precisamente Almodóvar es uno de los españoles que ha conseguido dos estatuillas -mejor película internacional por ‘Todo sobre mi madre’ (1999) y mejor guion por ‘Hable con ella’-, al igual que Gil Parrondo -mejor dirección artística por ‘Patton’ (1971) y por ‘Nicolás y Alejandra’ (1972)-.

Y el gran Luis Buñuel se llevó el de mejor película extranjera pero por una producción francesa, ‘El discreto encanto de la burguesía’ (1972), protagonizada por Fernando Rey.

La primera nominación al Óscar para España -a mejor película no inglesa para ‘La venganza’ de Juan Antonio Bardem- se consiguió en 1959 y el primer premio en 1971, para el ingeniero Juan de la Cierva y Hoces, sobrino del inventor del autogiro, que fue premiado por crear un estabilizador óptico o ‘dynalens’ para eliminar los efectos de movimiento, vibraciones y desenfoque de las cámaras.

Ese galardón inauguró una buena racha para los profesionales españoles del cine, que en la década de los 70 del siglo XX se llevaron nada menos que cinco Oscar: el de De la Cierva, los dos de Gil Parrondo, el de Buñuel y el conseguido por uno de los mejores directores de Fotografía que ha dado España, Néstor Almendros.

Lo ganó por su labor en ‘Días del cielo’ (1978), de Terrence Malick. Fue la primera de cuatro nominaciones, pero su único Óscar.

Cuatro Óscar a mejor filme internacional de 20 nominaciones

Tras el Óscar a Buñuel en 1973, el primero a mejor película internacional para una producción española fue el de José Luis Garci por ‘Volver a empezar’, en 1983.

Seis años después recibió su primera nominación Pedro Almodóvar, por ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, pero fue en 2000 cuando consiguió su primera estatuilla a mejor filme internacional por ‘Todo sobre mi madre’.

Antes que él, se había llevado el galardón Fernando Trueba, por ‘Belle époque’ (1992), protagonizada, entre otras, por Penélope Cruz, que viajó con todo el equipo de la película a Los Ángeles, en la que fue su primera incursión a Hollywood.

Los premios en esta categoría se cierran, hasta ahora, con el que consiguió Alejandro Amenábar por ‘Mar adentro’ en 2005.

Desde entonces dos filmes han llegado a la final de los Óscar: ‘Dolor y gloria’, de Almodóvar, que en la ceremonia de 2020 perdió frente al huracán coreano de ‘Parásitos’, y ‘La sociedad de la nieve’, de J.A. Bayona, que en la de 2024 fue vencido por la británica ‘La zona de interés’.

Este año, Laxe tratará de hacerse con el Óscar pero tiene enfrente a cuatro duros rivales, especialmente ‘El agente secreto’, que se llevó el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa, y ‘Valor sentimental’, una de las favoritas en los premios de la Academia de Hollywood, con nueve nominaciones. Y las dos incluidas además en la categoría de mejor película.

Premios de interpretación y técnicos

En el campo de la interpretación, los dos premios que atesora España se deben a la pareja más popular del cine español.

Javier Bardem se lo llevó, a mejor actor secundario, por ‘No es país para viejos’ (2008), de los hermanos Coen, y Penélope Cruz a mejor actriz de reparto por ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2009), de Woody Allen. Los dos acumulan además otras tres nominaciones.

En 2007 Pilar Revuelta se llevó el Óscar -junto al mexicano Eugenio Caballero- a mejor dirección artística por su trabajo en ‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro.

Y, por el momento, los últimos Óscar con acento español fueron en 2021 para Sergio López-Rivera, al mejor maquillaje y peluquería por ‘La madre del blues’, y en 2022 para Alberto Mielgo, por su cortometraje ‘El limpiaparabrisas’. EFE

