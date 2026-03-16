‘Sirat’, de Oliver Laxe, se va de vacío de los Óscar

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- La película ‘Sirat’ del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Óscar, en la gala celebrada este domingo en Los Ángeles (EE.UU.) a la que había llegado con dos nominaciones en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.

La cinta, que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luís (Sergi López), por encontrar a su hija, está teniendo una brillante trayectoria, nacional e internacional, que comenzó con el Premio del Jurado de Cannes y que no ha culminado en los galardones de Hollywood

El Óscar a mejor película internacional ha ido para la película Noruega ‘Valor sentimental’, de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho.

Laxe, en la alfombra roja de los Óscar, señaló a EFE: «yo sé que lo tengo más difícil». Ese más, se refería a las posibilidades de la segunda candidatura.

Sin embargo, ‘Sirat’ tampoco pudo hacerse con el Óscar a mejor sonido, que se llevó Stephen Mirrione por ‘F1’, protagonizada por Brad Pitt como un veterano piloto que regresa a los circuitos de competición de Fórmula 1.

El filme de Laxe, gallego nacido en París, se medía también en esa categoría con ‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los pecadores’.

´Si ‘Sirat’ hubiera logrado el premio, habría sido la primera vez que una equipo enteramente femenino se hiciera con el Óscar al mejor sonido.

El equipo de sonidistas de ‘Sirat’ está compuesto por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, que durante su paso por la alfombra roja previa a la ceremonia señalaron a EFE que se sentían «afortunadas» por recibir la nominación.

El mismo Laxe dijo, también en la alfombra roja, que le haría «muchísima, muchísima ilusión» que el trío de sonidistas recibían el galardón, sin embargo, no pudo ser.

Ambientada en las inmensidades del desierto marroquí, ‘Sirat’ combina actores profesionales, como López, con intérpretes no profesionales, creando una experiencia inmersiva y radical que desafía las convenciones narrativas. EFE

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