‘Sirat’ pierde el BAFTA de mejor película de habla no inglesa ante ‘Valor sentimental’

1 minuto

Londres, 22 feb (EFE).- La película noruega ‘Valor Sentimental’, del cineasta Joachim Trier, consiguió el premio BAFTA en la categoría de mejor película de habla no inglesa durante la gala celebrada este domingo en Londres y arrebató el triunfo a la cinta española ‘Sirat’, del cineasta franco-gallego Óliver Laxe, que competía en la misma sección.

El filme de Trier, que partía como favorito en este apartado, tras acumular ocho nominaciones en estos BAFTA, se alzó con la máscara dorada por delante del ‘Sirat’ de Laxe; la cinta brasileña ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho; la iraní «Un simple accidente’, de Jafar Panahi, o ‘La voz de Hind’, de la tunecina Kaouther Ben Hania. EFE

rb/ajs