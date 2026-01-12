‘Sirat’ se va de vacío de unos Globos de Oro que encumbran al cine brasileño

5 minutos

Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 11 ene (EFE).- ‘Sirat’, la película de Oliver Laxe, llegó a la gala de los Globos de Oro con dos nominaciones, en la categoría de filme internacional y en la de banda sonora, pero se fue de vacío en una noche que encumbró al cine brasileño con ‘El agente secreto’.

Tras ganar en mayo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, la sorprendente cinta de Laxe ha ido acumulando nominaciones y premios en una brillante carrera internacional, que incluye ser finalista en cinco categorías en los Óscar -película internacional, banda sonora, dirección de Fotografía, sonido y reparto-.

De momento, en la primera gran cita de premios, el éxito ha sido para ‘El agente secreto’, la película brasileña de Kleber Mendonça Filho, que se hizo con los Globos de Oro a mejor filme internacional y a mejor protagonista de drama, para Wagner Moura.

Lo que no reduce el mérito de ‘Sirat’, una película compleja y brutal, que ha calado hondo en los espectadores de todo el mundo con su reflexión sobre la muerte.

En unas recientes declaraciones a EFE, Laxe opinaba que «la gente está cansada de ver las mismas pelis».

«Yo creo que la gente es consciente de la proeza industrial y estética, que es muy difícil hacer una película tan a contracorriente hoy en día y, además, creo que la película está habitada. Hay algo de la película y de las imágenes que te embriagan de alguna manera», apuntó el cineasta gallego, aunque nacido en París.

Un director que ha logrado su confirmación mundial con ‘Sirat’, su cuarto largometraje, tras ‘Todos vosotros sois capitanes’ (2010), ‘Mimosas’ (2016) y ‘O que arde’ (2019).

Y aunque la película se va de vacío de los Globos de Oro -tampoco se llevó el galardón a mejor banda sonora al que optaba el francés Kangding Ray-, sigue bien situada de cara a los Óscar, cuyas nominaciones se conocerán el próximo día 22.

Sin embargo, tras su victoria en los Globos de Oro, es ‘El agente secreto’, la que se perfila como la favorita para los Óscar, en una categoría internacional muy reñida, para la que se postulan títulos como ‘Un simple accidente’, del iraní Jafar Panahi; ‘Valor sentimental’ del noruego Joachim Trier, o ‘La voz de Hind’, de la tunecina Kaouther Ben Hania.

‘Una batalla tras otra’ cumplió los pronósticos

Unos Globos de Oro en los que la triunfadora en cine fue ‘Una batalla tras otra’, con cuatro premios en las categorías de comedia o musical, mismo número de galardones que se llevó en el apartado de televisión la producción británica ‘Adolescencia’.

La película de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis, se hizo con los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y mejor guión.

Anderson le arrebató al mexicano Guillermo del Toro la oportunidad de conseguir su segundo Globo de Oro en el apartado de dirección con la adaptación de su obra literaria ‘Frankenstein’.

Por su parte, ‘Hamnet’, el drama de Chloé Zhao sobre el joven William Shakespeare destacó en las categorías de drama al ganar los galardones a mejor película y mejor actriz, para Jessie Buckley.

Timothée Chalamet consiguió el primer Globo de Oro de su carrera por su trabajo en la cinta biográfica ‘Marty Supreme’, y en su discurso agradeció a su familia y a su pareja, la influencer Kylie Jenner, quien lo acompañaba entre el público.

«En el pasado salí con las manos vacías, pero con la cabeza bien alta, agradecido simplemente por estar aquí. Mentiría si no dijera que esos momentos han hecho que este momento sea mucho más dulce», dijo el actor.

Por su parte, Rose Byrne ganó el premio a mejor actriz en comedia o musical por ‘If I Had Legs I’d Kick You’ (‘Si pudiera, te daría una patada’), trabajo que ya le valió el Oso de Plata de la Berlinale a le mejor interpretación.

Asimismo, la gala premió el fenómeno surcoreano ‘KPop Demon Hunters’ con los títulos de mejor película animada y mejor canción por el éxito musical ‘Golden’, cumpliendo las proyecciones de la prensa especializada de Hollywood.

En tele, ‘Adolescence’ consagra su momentum

El fenómeno de Netflix ‘Adolescencia’ arrasó en los apartados de televisión logrando cuatro premios, incluido el de mejor miniserie, seguido del drama médico ‘The Pitt’ -mejor serie dramática y mejor actor, para Noah Wyle- y la comedia ‘The Studio’ -mejor comedia y mejor actor, para Seth Rogen-.

La serie sobre un joven de 13 años llamado Jamie, arrestado por el asesinato de una compañera de clase, se llevó el galardón de mejor miniserie, mientras que los británicos Owen Cooper y Stephen Graham repitieron la misma fórmula de los Emmy y se alzaron con el Globo de Oro a mejor actor secundario y mejor actor, respectivamente.

También Erin Doherty, que interpreta a la psicóloga en el tercer capítulo de la serie, se hizo con el de mejor actriz de reparto. EFE

agf-mrl-mvg/alf

(foto)(video)