‘Sirat’ y ‘El agente secreto’, nominadas a mejor película extranjera en los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 8 dic (EFE).- La española ‘Sirat’ y la brasileña ‘El agente secreto’ se encuentran entre las nominadas a mejor Globo de Oro a mejor película extranjera junto a la noruega ‘Valor sentimental’, la francesa ‘Un simple accidente’, la surcoreana ‘No Other Choice’ y la aclamada tunecina ‘La voz de Hind’.

Escrito y dirigido por el cineasta gallego Oliver Laxe, ‘Sirat’ se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una fiesta ilegal organizada en la montaña.

Ambientada en las inmensidades del desierto marroquí, el reparto está liderado por López, conocido por interpretaciones en ‘El Laberinto del Fauno’ (2006), de Guillermo del Toro, o ‘Pacifiction’ (2022).

Laxe es una figura reconocida en el circuito de festivales internacionales y ‘Sirat’ fue galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2025 .

Por su parte, el drama histórico ‘El agente secreto’, escrito y dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho, sigue a Marcelo (Wagner Moura), un experto en tecnología y fugitivo que huye a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, donde vive su hijo.

Ambientada en el Brasil de 1977, el reparto está liderado por el Moura, conocido por series como ‘Narcos’ (2015) o ‘Tropa de élite’ (2007), junto a Maria Fernanda Candido y Gabriel Leone.

‘El agente secreto’ le valió a Filho el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes de 2025 y a Moura el de mejor actor.

Dos películas latinas que se enfrentarán a tres títulos que también han recibido múltiples premios.

Por un lado la brutal ‘La voz de Hind’, de la tunecina Kaouther Ben Hania, que cuenta unos hechos reales, de enero de 2024, sobre la muerte de la niña de seis años Hind Rajab, por los disparos del Ejército israelí. La película está construída alrededor de las grabaciones de audio reales de la pequeña.

Otra historia tremenda es la de ‘Un simple accidente’, del iraní Jafar Panahi, que hace solo unos días fue condenados a un año de cárcel por propaganda contra el sistema.

Un demoledor retrato de la represión del Gobierno iraní a través de la historia de un grupo de personas que creen reconocer a su torturador y que se llevó una incontestable Palma de Oro en Cannes.

Mientras que ‘Valor sentimental’, una historia de cine dentro del cine y de relaciones familiares del noruego Joachim Trier, es una de las películas que más éxito está teniendo en esta fase inicial de los premios internacionales de cine y que en estos Globos de Oro se ha llevado 8 nominaciones, solo una menos que ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson.

Completan las nominadas en esta categoría la surcoreana ‘No Other Choice’, de Park Chan Wook, una comedia negrísima sobre una familia de clase media perfecta a la que todo le va bien, hasta que deja de ser así. EFE

