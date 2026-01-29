‘Sobriedad, me estás matando’, comedia mexicana que usa la risa para hablar de la adicción

Ana Báez

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- La comedia mexicana ‘Sobriedad, me estás matando’ desmitifica la premisa de que las adicciones solo caben en la “densidad” del género

dramático, explicó a EFE el actor Octavio Hinojosa, quien trazó las primeras ideas de esta película tras enfrentar un problema “muy serio” con las pastillas ansiolíticas.

“Llegué a tomar dosis tan grandes que podían matar a una persona. Entonces, la historia nace de ese lugar de frustración en el que, por la adicción, no estaba pudiendo interpretar a personajes que hablaban de cosas importantes para mí”, confiesa Hinojosa sobre los momentos de su vida que dieron origen a Raffi, el protagonista de la cinta, a quien también interpreta.

Al idear a este personaje, de 39 años, que lo pierde casi todo por una adicción, el intérprete cuenta que este le brotaba desde la pesadez del “enojo”, una emoción “difícil de digerir”, cuando lo que buscaba con este largometraje era llegar a la mayor audiencia posible por el mensaje que transmite.

Fue con la ayuda del director Raúl Campos y del productor Félix de Valdivia -quienes cuentan con una larga trayectoria trabajando con algunos de los mejores cómicos de México y cruzando las fronteras de lo “políticamente correcto”- que el actor, de 44 años, logró contar con humor la historia de esta “oveja negra” que, pese a todo, “está tratando de reconstruir su vida”.

El reto y poder de la comedia

Esta no es la primera vez que el artista figura en una comedia, pues es reconocido por su papel en la serie ‘Cómo sobrevivir soltero’; sin embargo, admite que, tras el movimiento #MeToo -originado en 2006 y que cobró impulso en 2017 tras las denuncias de acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein-, “la comedia ha ido entendiendo cómo cambiar para bien”.

“No es necesario burlarse de comunidades o grupos -que, lamentablemente, han sido atacados por la comedia- para provocar una buena risa”, defiende, reconociendo el reto que implica ser “políticamente incorrecto” en temas tan delicados como las adicciones.

Además de hablar de la relación entre el trauma y la adicción, ‘Sobriedad, me estás matando’ aborda también dilemas de la vida contemporánea, como la deconstrucción de la masculinidad en la edad adulta, la influencia de las redes sociales en las relaciones interpersonales, así como la posibilidad de anteponer una familia de amigos a la biológica.

“El mensaje de esta película es que la vida se trata de segundas oportunidades, pero también de terceras, cuartas y quintas, porque, cuando eres adicto, aprendes que siempre puedes recaer”, subraya.

Los jóvenes y las adicciones

El largometraje ha tenido un recorrido por festivales nacionales, como el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), e internacionales en Alemania, Estados Unidos y Polonia, lugares en los que Hinojosa descubrió “el poder de la comedia” en el público.

“Había chavitos (jóvenes) de 20 años llorando porque se identificaban con Raffi. Me he dado tantos abrazos en el mundo por esta película”, dice emocionado, tras precisar que la cinta también ha sido presentada en espacios académicos y en instituciones que sirven de apoyo a personas que enfrentan una adicción.

Con preocupación, el actor enfatiza que “hay una crisis de consumo de fentanilo en el mundo” y que, aunque los jóvenes cada vez consumen menos tabaco y alcohol, están desarrollando otras adicciones a las plataformas digitales, las cuales “deben explorarse”.»

Tan solo en Estados Unidos, el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, mata cada año a más de 70.000 personas y miles más en toda América.

‘Sobriedad, me estás matando’ se estrena este 29 de enero en cines de México y cuenta con el elenco mexicano conformado por Alfonso Borbolla, Maya Zapata, Hugo Catalán y Mónica Dionne. EFE

