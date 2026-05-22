‘Somos otros’, el libro que documenta las lecciones y cambios que persisten tras covid-19

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Pedro Pablo Cortés

Miami, 22 may (EFE).- El libro ‘Somos otros’ documenta cómo la pandemia de la covid-19 cambió la manera de «ser, pensar, trabajar y relacionarse» de la sociedad, mientras su autor, el argentino Sergio Roitberg, confía en que, ante el nuevo brote de hantavirus, el mundo aprendió las lecciones que dejó esa crisis sanitaria en 2020.

El lanzamiento del texto de Roitberg, con el subtítulo ‘De la incertidumbre a la conexión: cómo la pandemia cambió nuestra manera de pensar, crear y comunicarnos’, coincide con la atención sobre el hantavirus, que ha dejado tres muertos y al menos 10 casos por el brote a principios de mayo en el crucero M/V Hondius.

Pero el autor, fundador de la consultora internacional Newlink en Miami, expresa en una entrevista con EFE que, tras escribir su libro, piensa que la sociedad sí ha «aprendido un montón» y que está «mucho mejor de lo que estaba antes de la pandemia» de covid-19, pues las personas «son más precavidas y resilientes».

«Tenemos un mayor nivel de conciencia de lo que un virus puede provocarnos en nuestras vidas y el cambio que puede hacer en este mundo tan hiperconectado. Por eso, cuando aparece un crucero con el tema de hantavirus se encienden todas las alarmas y qué bueno que se enciendan todas las alarmas», manifiesta.

El ‘mundo de lo desconocido’ tras la pandemia

El investigador entrevistó a más de 100 especialistas y líderes en educación, neurociencia, sociología, negocios, finanzas, tecnología e inteligencia artificial para su libro, de la editorial Conecta del grupo de Penguin Random House, y en el que busca «descifrar qué cambió y qué permanece tras el estremecimiento global» de covid-19.

El autor sostiene que el mundo entró a una era del ‘unknown’, de lo desconocido, pero la sociedad aprendió a adaptarse a los cambios.

«Primero, hoy en día tenemos mayor capacidad de manejar la incertidumbre. Antes, y por naturaleza del hombre, siempre buscó la certeza, siempre buscó lo que iba a pasar, sabía lo que iba a pasar y la tecnología siempre lo ayudó en eso, en ese sentido. En la pandemia, todas esas certezas que tenía se desmoronaron», comenta.

La covid-19, argumenta, enseñó a la gente a decidir con mayor velocidad y empoderó a los individuos para influir, oponerse, darle ‘like’ o ‘me gusta’ a las cosas en Internet y transmitir sus opiniones.

El escritor, quien también fue periodista en medios como CNN y CBS, matiza que la pandemia no cambió a las personas «ni para bien ni para mal», solo las hizo «distintas».

«No cambiamos la especie humana, sino las características de lo que traíamos adentro. Somos gente que tenemos mayor capacidad de tolerancia, que al mismo tiempo hemos encontrado un empoderamiento en la forma en que desarrollamos una de las actividades más importantes en nuestra vida, que es el trabajo», expone.

Las tendencias que persisten

Como principales tendencias que persisten tras la covid-19, Roitberg enuncia el uso de la tecnología, en el que el video es ahora el principal medio de comunicación, la forma de trabajar porque ahora puede hacerse vía remota o desde cualquier parte y las relaciones contractuales.

Pero también advierte que «cada vez con mayor profundidad, hay una crisis de confianza», pues en la pandemia de covid-19 proliferó la desinformación.

«En ese contexto aparecieron los ‘fake news’ y un montón de gente que tiene intenciones de generar otra información. Siempre existió, pero nunca con tanto poder», observa. EFE

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