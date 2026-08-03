‘Spider-Man: Brand New Day’ arrasa taquilla mexicana sumando más de 38 millones de dólares

Compartir

2 minutos

Ciudad de México, 3 ago (EFE).- En apenas cinco días, la película ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convirtió en uno de los mejores estrenos en la historia en México al acumular beneficios de la taquilla de 38,3 millones de dólares (unos 663,7 millones de pesos), según la plataforma Box Office Mojo.

Como en el resto del mundo, la nueva entrega de la franquicia Marvel llegó a los cines mexicanos el pasado 29 de julio y, hasta el domingo 2 de agosto, acumuló 38,3 millones de dólares y congregó a más de 8,1 millones de espectadores, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) de México.

El número de asistentes es cercano a la población total del estado de Jalisco (oeste), el tercer estado más poblado del país que supera los 8,3 millones de habitantes.

El largometraje distribuido por Sony Pictures superó en taquilla a ‘Avengers: Endgame’ (2019), que en su primer fin de semana de estreno recaudó en México cerca de 600 millones de pesos (unos 34,6 millones de dólares), aunque esta cifra se alcanzó en los primeros tres días de exhibición, mientras que ‘Spider-Man: Brand New Day’ lo hizo en cinco.

Con este regreso, el héroe arácnido, protagonizado por cuarta vez por el actor británico Tom Holland, demuestra que es uno de los personajes favoritos del universo Marvel entre el público mexicano, donde la película registró su cuarto mejor mercado a nivel global y el primero en América Latina.

Durante su primer fin de semana, el filme dirigido por Destin Daniel Cretton recaudó 927 millones de dólares en todo el mundo, con lo que se convirtió en el segundo mejor estreno de la historia, solo por detrás de ‘Avengers: Endgame’, y en el más exitoso de 2026.

El filme ha recaudado 355 millones de dólares en Estados Unidos y 572 millones en el resto de mercados. China, con 121 millones de dólares de recaudación, seguido de Reino Unido (49 millones de dólares) y México (38,3 millones).

Como parte de la gira promocional del largometraje, la pareja protagonista conformada por Holland y Zendaya visitaron las principales ciudades de estos mercados: Los Ángeles, Shanghái, Londres y Ciudad de México. EFE

abz/jmrg/eav

(foto)