The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

‘Spider-Man: Brand New Day se estrenará solo en cines el 29 de julio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 27 may (EFE).- El filme ‘Spider Man: Brand New Day’ se estrenará en cines el próximo 29 de julio con un reparto encabezado por Tom Holland y Zendaya, cuatro años después de la última entrega.

El film, que inicialmente se iba a estrenar el 31 de julio, se adelanta. La película aborda una «etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man», según señala su distribuidora en una nota.

En esta nueva película, Peter Parker es un adulto que vive completamente solo y tendrá que enfrentarse a una nueva serie de crímenes en la ciudad, según relata la sinopsis de sus distribuidora.

‘Spider Man: Brand New Day’, basada en el cómic de Marvel, está dirigido por Destin Daniel Cretton y cuenta con guión de Chris McKenna y Erik Sommers.

El reparto está integrado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.EFE

csr/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR