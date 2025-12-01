‘Tardes de soledad’, de Albert Serra, mejor película de 2025, según ‘Cahiers du Cinéma’

1 minuto

París, 1 dic (EFE).- ‘Tardes de soledad’, el documental del cineasta español Albert Serra sobre el matador peruano Andrés Roca Rey, ha sido escogida como mejor película del año 2025 por la prestigiosa revista francesa ‘Cahiers du Cinéma’.

La publicación fundada en 1951 y que sirvió de espoletazo para la ‘Nouvelle Vague’ (movimiento cinematográfico francés que surgió a finales de la década de 1950) escogió el documental del catalán Serra por delante de ‘One Battle After Another’/’Una batalla tras otra’, del estadounidense Paul Thomas Anderson; y ‘Yes’/’Sí’, del israelí Nadav Lapid.

Entre los otros filmes del top 10, ‘Cahiers du Cinéma’ destaca en el cuarto lugar a ‘O agente secreto’/’El Agente Secreto’, del brasileño, Kleber Mendonça Filho; y ‘O riso e a faca’, del portugués Pedro Pinho.

Este nuevo reconocimiento a ‘Tardes de soledad’ se une al del Festival de San Sebastián, en el que obtuvo ‘la Concha de Oro’ de 2024.

Albert Serra (Banyoles, 1975) está considerado uno de los cineastas de culto españoles más prestigiosos gracias a una vanguardista obra que cuenta con filmes como ‘Honor de Caballería’ (2006), ‘El canto de los pájaros’ (2008), ‘Historia de mi muerte’ (2013) y ‘Pacifiction’ (2022), entre otras. EFE

atc/cat/ajs