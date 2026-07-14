‘Tauromaquias’, la exposición que muestra la pervivencia del toreo en América Latina

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Pau Mompó Alberola

Santo Domingo, 15 jul (EFE).- La arena de las plazas de toros y el ambiente de las corridas se traslada a Santo Domingo con la exposición ‘Tauromaquias’, un recorrido fotográfico que documenta la pervivencia de esta tradición en algunos países de Latinoamérica, además de España, Francia y Portugal, de la mano de la artista dominicana Sofía Torres Prida.

A través de una cuidada fotografía en blanco y negro, desfilan escenas de la lidia; retratos de toreros relevantes como Morante de la Puebla o Emilio de Justo; sin dejar de lado el papel de la sastrería, la ganadería o la religiosidad.

El proyecto, que llega a Santo Domingo después de una presentación anterior en Sevilla, surgió para Torres después de ver una primera corrida de toros en Latacunga (Ecuador).

A partir de ahí, empezó a «cuestionar» la tauromaquia como «algo propio de España», por lo que inició un recorrido para fotografiar corridas en ese país y Ecuador, Colombia, México, Perú, Portugal y Francia.

«El proyecto es realmente la evidencia visual de todo el camino que recorrí, los lugares que visité y las personas que pude conocer», señala esta artista formada en Bellas Artes en Zúrich (Suiza) y que cuenta con un máster en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

«Para mí era muy interesante poder plasmar especialmente lo que no se ve en la plaza, lo que la gente no necesariamente ve, que es todo el sistema cultural que sostiene una tarde de toros», explica acerca de su obra, expuesta hasta el 7 de agosto en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.

La artista exploró «cómo la cultura taurina ha conseguido» mantenerse y arraigarse en todos estos países.

«Entender el tema de los toros como algo que existe dentro de un territorio mucho más amplio, no solamente en España, creo que abre un debate y una conversación muy interesante», expone Torres, quien cree que la pervivencia de la tauromaquia en Perú o México se debe a que, en tiempos del Imperio español, los Virreinatos del Perú y de Nueva España «fueron los territorios ultramarinos más importantes a nivel económico».

Abrir el diálogo

Por otro lado, Torres cuenta que entró a documentar la tauromaquia «sin saber nada» acerca de ella en un principio, lo que fue una «ventaja» porque «no llegaba con prejuicios» o con una idea preestablecida de lo que se iba a encontrar.

Entró con «mucha curiosidad, con la mente abierta el respeto que se merece y simplemente con mucha curiosidad y tratar de tener la mente fría».

La artista asegura que quiso acercarse al mundo de la tauromaquia desde el «elemento histórico y académico» para verlo «no como un arte» sino como un «tema cultural que existe en diferentes lugares» y que «ha inspirado también a tantos artistas en los últimos siglos».

Entre ellos menciona a Goya, Sorolla, Picasso, Hemingway o el filósofo José Ortega y Gasset, cuya cita «la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que, sin conocer la primera, resulta imposible comprender la segunda» decora uno de los murales de la exposición.

«Lo que yo trato de hacer con mi trabajo es justamente abrir el diálogo», señala Torres, quien tiempo atrás ha realizado obras fotográficas sobre el beisbol (‘Sueños y gloria’, 2018) o las precarias condiciones de los presos en una cárcel dominicana (‘La Victoria’, 2014).

La artista cree «es muy fácil hablar de temas controversiales sin y entender lo que son» y que «hace falta cada vez más esa apertura de poder tener una discusión».

«Quise enseñar todas las otras cosas que hay, porque en mi experiencia y lo que yo viví, hay muchas otras cosas aparte de ese momento final de la muerte (del toro). Es un tema evidentemente polémico, pero creo que vale la pena tener conversaciones reales de lo que incomoda de esa situación». EFE

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