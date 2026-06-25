‘Tengo un coco contigo’: Así plantea la relación EEUU-Puerto Rico una exposición en Madrid

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Madrid, 25 jun (EFE).- La Casa de América en Madrid invita a cuestionar la relación compleja entre Puerto Rico y EEUU en el marco de los 250 años de la independencia estadounidense con la exposición ‘Tengo un coco contigo’, del artista puertorriqueño Bernardo Medina, celebrando al mismo tiempo la identidad caribeña de la isla.

´Tengo un coco contigo´ es una expresión puertorriqueña que quiere decir «tengo una obsesión contigo», sin realmente llegar a ello, contó el artista a EFE para matizar después que es «entre deseo y obsesión».

«Nosotros llevamos muchísimos años, casi 100, teniendo una relación con los Estados Unidos, una relación íntima y política» como Estado Libre Asociado en la que «libre y asociado se contradice», explicó Medina, a lo que añadió que él se siente «muy cómodo con ser norteamericano y ser puertorriqueño, ambas cosas».

La exposición, que puede verse desde este jueves hasta el 30 de septiembre, podría calificarse como “jíbaro pop”, con el jíbaro como la figura identitaria del campesino de la isla caribeña, por todas las referencias a la idiosincrasia de Puerto Rico.

Se te nota la mancha de plátano

«Cuando decimos que los puertorriqueños tienen la mancha de plátano es porque eres campesino y se te nota», explicó Medina, detallando que de niño se sentía muy mal cuando su abuelo lo usaba para calificarlo de ignorante.

«No queríamos que se notara la mancha, queríamos lavarla pero no se puede, porque la mancha está en el alma», agregó.

Ahora, «que se me note la mancha de plátano ya se convierte en una cosa de orgullo», expresó el artista, en cuyas obras resalta el color del Caribe, colores muy vivos: «Yo siempre quise celebrar lo que veía, lo que sucedía a mi alrededor».

La obra central homenajea a los platos tradicionales de la isla con 32 latas de sopa «que son una fantasía», así como un guiño a Andy Warhol, pero bajo Goya, «una marca muy latina», la de su vivencia, creada por migrantes españoles en EEUU para producir alimentos latinoamericanos.

De los símbolos boricuas resaltan también los caballitos de pícaro, nacidos en Chicago en los años 20 y adoptados por los puertorriqueños, pero ahora en desuso y donde el artista ve una analogía con las ganas de carrera, de ir corriendo hacia el frente, «que al final del día es lo que hacemos todos».

Puerto Rico está de moda

«Somos bien poquitos, pero con una voz bien grande», explicó sobre la fuerza de los puertorriqueños y de su forma de vivir, de sentir y comportarse, enfatizando que Bad Bunny amplificó este fenómeno haciendo que Puerto Rico esté ahora de moda.

El artista se rio al contar que vio en redes sociales cursos en Tokio para adoptar el acento boricua, subrayando que «ahora todo el mundo canta Nueva YorL con L», al anotar que se llama «lambdacismo a la condición de cambiar la R central por L», como lo hacen los de la isla caribeña. EFE

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