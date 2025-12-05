‘Testigos de la historia’: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina y en América

4 minutos

Buenos Aires, 4 dic (EFE).- La Agencia EFE celebró este jueves el 60 aniversario de su llegada a la Argentina -y a América- con un acto del que participaron destacadas figuras de la política, la cultura y la sociedad y en el que se inauguró la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, que recorre los acontecimientos más trascendentes de la historia reciente del país a través de la lente de sus fotógrafos.

A metros del Río de la Plata, que baña las costas de Buenos Aires, destacadas figuras se congregaron en el MUNTREF Museo de la Inmigración para celebrar los 60 años de la apertura de la primera delegación de EFE fuera de España y el comienzo de su larga historia narrando el continente americano.

Los asistentes, entre los que destacaron el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, recorrieron una exhibición compuesta por un sinfín de imágenes que ilustran algunos de los momentos y personajes que han marcado el devenir del país.

Desde los primeros años del peronismo hasta la llegada de Javier Milei a la Presidencia, pasando por dictaduras militares, protestas sociales históricas e inolvidables gestas deportivas, la muestra evidencia los cambios, las tensiones y las esperanzas de un país tan vibrante como complejo.

«La delegación de Buenos Aires fue nuestra primera casa fuera de España. Aquí nació la corresponsalía latinoamericana de EFE, aquí dimos nuestro primer paso internacional y reforzamos una vocación que hoy nos define: la de narrar el mundo en español para un mundo que necesita cada día más información fiable, honesta y contrastada», dijo Oliver durante el acto de inauguración.

Además, destacó el rol de las agencias públicas de noticias «en un mundo donde la desinformación es un problema global» y subrayó que esa labor requiere de «independencia, rigor, profesionalidad y compromiso ético» para que «millones de personas estén informadas de manera veraz, plural y contrastada».

Jorge Macri, por su parte, agradeció a la Agencia EFE «por incomodar, por honrar esa tarea con pasión ética, por indagar donde otros callan y por poner la lupa donde algunos prefieren la sombra».

«EFE eligió Buenos Aires como un punto de partida desde donde entender la región, contarla en profundidad con todas sus complejidades y particularidades. Desde entonces, esa mirada se expandió y se convirtió en una red periodística con presencia en más de 150 países, consolidándose como una voz global del mundo hispanoparlante, y eso es tremendamente valioso», destacó Macri en su intervención.

También participó de la inauguración el embajador de España en Argentina, Joaquín de Aristegui, quien consideró que «EFE es un referente como agencia de información, de fotoperiodismo y, en último término, como testigo de la historia de los últimos 86 años desde su fundación».

De la ceremonia también participaron también Diana Wechsler, directora artística de MUNTREF, y la delegada de EFE en Buenos Aires, Esther Rebollo.

El acto cerró con un espectáculo de chamamé, género musical característico del noreste argentino, y con el obsequio a la agencia de una rosa de la paz hecha con balas de conflictos armados por el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols.

Concluido el acto de inauguración, los asistentes comenzaron a descubrir la muestra, que permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2026 y que, además de las fotografías, incluye cuatro microrrelatos temáticos centrados en momentos clave como la pandemia de covid-19 y algunas de las hazañas de los principales deportistas argentinos.

‘Testigos de la historia’ cuenta con el apoyo de Abertis, Iberia, la Embajada de España en Argentina, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Biogénesis Bagó y la Fundación Avina, y es albergada por el edificio donde funcionó durante el siglo XX el antiguo Hotel de Inmigrantes, punto de llegada de un gran número de personas provenientes de países de todo el mundo, incluido España. EFE

smo-pd/nk/sbb

(foto)(video)