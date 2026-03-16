‘Una batalla tras otra’ se corona como la más galardonada de los Óscar con seis premios

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Los Ángeles (EE.UU), 15 mar (EFE).- ‘Una batallas tras otra’, la película de Paul Thomas Anderson, se coronó este domingo como la más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor director.

La comedia dramática también se ha llevado los apartados de mejor guión adaptado, escrito por Anderson; mejor actor secundario, con Sean Penn como ganador; mejor edición y mejor casting, una categoría que este fue el primer año que se entregó.

La cinta sigue la historia de Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, un antiguo revolucionario de izquierdas que tendrá que salvar a su hija de las garras de un supremacista blanco (Penn).

La película era la segunda con más nominaciones (13) en esta edición de los Óscar, por detrás de ‘Los pecadores’, que obtuvo el mayor número con 16, pero que se quedo con solo cuatro premios.

Los pronósticos se inclinan hacia Anderson y su comedia dramática que lidia con la inmigración, un tema muy actual en Estados Unidos, y con el supremacismo blanco.

El director, además, ha descrito el filme como «una exploración» de la familia, la paternidad y la lucha de un padre soltero por darlo todo por su hija.

En su discurso de aceptación a mejor guión adaptado, Anderson dedicó la victoria a sus hijos, afirmando que escribió la película como una disculpa hacia ellos por «el desastre» dejado por las generaciones anteriores.

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